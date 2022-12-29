Григорий Шифрин: «Чтобы влиять на ситуацию – надо объединяться»

Компания О3 – разработчик и производитель индустриальных лакокрасочных материалов для строительства и безопасной эксплуатации индустриальных и инфраструктурных объектов. Более 13 лет системы покрытий на базе антикоррозионных материалов ТРИОКОР и огнезащитных материалов ТРИОФЛЕЙМ широко применяются в промышленном строительстве на территории России. В портфеле О3 представлены также теплоизоляционные, архитектурные, антисептические материалы. В 2022 году О3-Коутингс увеличил свои производственные мощности до 42 000 тонн лакокрасочных материалов в год.

В преддверии Нового 2023 года мы решили побеседовать с основателем и Генеральным директором Компании О3 Григорием Шифриным.

Григорий Александрович, за последние несколько лет в мире и в бизнесе произошло много изменений, как это отразилось на деятельности Вашей компании?

В 2020 году казалось, что мы преодолеваем самый турбулентный период как в бизнесе, так и в повседневной жизни. В то непростое время, когда бизнес активность замедлилась, остановились проекты, замерли стройки, каждый прожитый предприятием день был настоящим вызовом, как для меня, как собственника бизнеса, так и для компании в целом.

Сегодня, подводя итоги уже 2022 года, я вижу, что за эти 3 непростых года Компания О3 научилась работать в новой обстановке, смогла диверсифицировать направления деятельности, создать продукты и новые направления, ориентированные на современные реалии и отвечающие и на запрос рынка и ценностям компании. Для меня важно, что мы не просто смогли сохранить бизнес, но , самое главное, смогли обеспечить непрерывное развитие, показав рост производства более 30% в 2021 году и более 70% в 2022 году.

Рост впечатляет. Как Вы считаете — это следствие ухода иностранных компаний с Российского рынка?

Да, но не только. В первую очередь это следствие слаженной работы всего коллектива «О3-Коутингс» под руководством Генерального директора Ирины Гарустович. Внезапное изменение ситуации могло сказаться пагубно на любом бизнесе, если бы бизнес не был к нему готов. Для того, чтобы в кратчайшие сроки перестроится, проанализировать свои сильные и слабые стороны и пойти в нужном направлении, согласитесь, нужно быть к этому готовым.

На сегодняшний день, учитывая макроэкономическую обстановку и санкционное давление, многие иностранные производители в сегменте промышленных защитных покрытий, такие как Jotun, Teknos, Hempel и другие, приняли решение о полном прекращении деятельности, продаже активов и остановке поставок своей продукции на Российский рынок. Да, это возможность для российских производителей заместить их доли рынка своими материалами отечественного производства.

Уход производителей ЛКМ — одна сторона медали. А производители сырья?

Да, вы правы, наравне с готовой продукцией многие сырьевые компоненты попали в санкционный перечень, что заставило многих поставщиков сырья отказаться от продолжения деятельности на территории России.

Эта проблема затронула нас точно так же, как и всех участников рынка. Компании пришлось переориентироваться в кратчайшие сроки в условиях ограниченных ресурсов. Это и разрушенные логистические цепочки, отсутствие привычных сырьевых компонентов и увеличение сроков поставок. И наши обязательства перед партнерами, клиентами и поставщиками, никто не отменял.

Наличие своего инновационного НИОКР центра, сильной команды разработчиков, и, конечно, накопленного опыта – все эти факторы в совокупности позволили Компании О3 максимально быстро расширить номенклатуру используемых сырьевых компонентов, подобрать равнозначные замены, не уступающие по качеству ушедшим компонентам, с приоритетом долгосрочного сотрудничества с Российскими производителями сырья для минимизации возможных рисков будущих периодов. Безусловно, совокупность предпринятых мер и нацеленность на результат, позволило сохранить качество производимой продукции и не подвести наших клиентов.

Григорий Александрович, Ваши прогнозы на 2023 год?

Анализируя результаты 2022 года, я вижу, что внешняя геополитическая обстановка в очередной раз заставляет нас задуматься о принципах ведения бизнеса, о приоритетах, о целях и, конечно же, ценностях, а также, дает российским производителям поистине уникальный толчок для качественного рывка вперёд. Изменения требуют от нас больше не плыть по течению, а влиять на ситуацию. Чтобы влиять – надо объединяться. Поэтому 26 декабря 2022 года «О3-Коутингс» стал членом ассоциации ЦентрЛак. Вступление в Ассоциацию — закономерный шаг. Пришло время действовать совместно!

Григорий Александрович, учитывая предновогоднюю атмосферу, чтобы бы вы хотели пожелать нашим читателям?

Дорогие друзья, партнеры, коллеги!Заканчивается 2022 год, мы все с надеждой смотрим в будущее. Пусть Новый 2023 год станет для нас благодатным временем для осуществления задуманного и реализации новых проектов! Мы с Вами научились жить в сложных и жёстких условиях, ежедневно решать невероятные задачи и сохранять при этом выдержку и, как ни странно, надежду!

Желаю всем в Новом 2023 году реализации творческих планов, воплощения новых бизнес идей и, традиционно, здоровья и благополучия Вам и Вашим близким!

Григорий Шифрин, генеральный директор Компании О3