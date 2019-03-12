Водопленочный теплозащитный экран ВПЭ «Пожнефтехим»

«Пожнефтехим» завершил НИОКР по созданию водопленочного теплозащитного экрана собственного производства.

Разработки в этой области проходили в 2017-2019 годах с привлечением специалистов научных и образовательных учреждений. По итогам испытаний было установлено, что водопленочный экран «Пожнефтехим» (ВПЭ) обеспечивает нормативно допустимый параметр теплового потока даже в условиях, значительно превышающих предельные значения воздействия при пожарах ЛВЖ, ГЖ, СУГ.

Нормативные обоснования применения водопленочного экрана

Водопленочные экраны применяются в соответствии с требованиями СП 155.13130, СП 231.1311500.2015, СП 326.1311500.2017. Применение водопленочного теплозащитного экрана также предусматривается в проекте редакции нового СП «Эстакады сливоналивные для легковоспламеняющихся, горючих жидкостей и сжиженных углеводородных газов на предприятиях нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Требования пожарной безопасности».

Преимущество водопленочного экрана «Пожнефтехим» относительно аналогов заключается в том, что изделие имеет простую конструкцию в сочетании с высокой прочностью и надежностью. Водопленочный экран может применяться в условиях переменных температур (температура при пожаре – отрицательные температуры окружающего воздуха). Кроме того, новый ВПЭ эффективен при высоких предельных значениях тепловых потоков.

При параметрах интенсивности теплового потока до 100 кВт водопленочный теплозащитный экран «Пожнефтехим» (ВПЭ) обеспечивает параметр теплового потока не более 5 кВт. Данное значение соответствует нормативным требованиям и значительно превышает установленные предельные значения воздействия тепловых потоков пожара.

Интенсивность теплового излучения по ГОСТ Р 12.3.047 – 2012

Типичные предельно допустимые значения интенсивности теплового излучения для различных степеней поражения человека и повреждения материалов указаны в ГОСТ Р 12.3.047 – 2012. Далее приводим данные (таблица В.2).

Технический директор «Пожнефтехим» Сергей Панов отмечает:

«Водопленочный теплозащитный экран “Пожнефтехим” относится к ВПЭ принципиально другого типа. Его возможности как минимум в два раза выше установленных нормами предельных значений воздействия тепловых потоков пожара. Потенциал для продолжения НИОКР в этой области лежит в увеличении значения действующего теплового потока».

О разработке водопленочного теплозащитного экрана «Пожнефтехим»

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию водопленочного теплозащитного экрана «Пожнефтехим» проходили в несколько этапов. На первом этапе специалисты осуществили численное моделирование процессов воздействия тепловых потоков на экран с учетом разных параметров подачи воды. Так были получены исходные данные для разработки конструкции.

После конструкторской разработки и изготовления опытных образцов начались исследования по достижению требуемых параметров истечения потока воды. К данным параметрам относились толщина и равномерность водной пленки, скорость истечения, минимизация расхода воды до значений, не влияющих на гидравлические параметры работы лафетных пожарных стволов, давление подачи воды.

Завершающим этапом НИОКР были исследования в аккредитованной испытательной лаборатории с применением специальной огневой печи. По результатам испытаний были определены параметры интенсивности теплового потока – 100 кВт (предельное значение, которое может обеспечить печь) и параметр теплового потока после водопленочного теплозащитного экрана ВПЭ – не более 5 кВт. Предельные параметры работы ВПЭ не установлены ввиду ограниченности технических характеристик испытательного оборудования.

Данные характеристики следует сравнить с данными плотности теплового потока при струйном истечении СУГ и при горении пролива СУГ. Далее приводим таблицы из Рекомендаций ФГУ «ВНИИПО МЧС РФ» «Сливоналивные эстакады для легковоспламеняющихся, горючих жидкостей и сжиженных углеводородных газов. Требования пожарной безопасности», Москва, 2007.

С учетом данных нормативных документов и технических характеристик водопленочного теплозащитного экрана «Пожнефтехим» можно утверждать, что новая разработка удовлетворяет требованиям технического задания и соответствует возможным значениям тепловых потоков, возникающих при пожарах. Водопленочный теплозащитный экран «Пожнефтехим» способен снизить интенсивность теплового излучения пламени и защитить оператора лафетного ствола (пожарного) во время подачи воды на горящий объект для его охлаждения или тушения пожара.

Информация о «Пожнефтехим»

«Пожнефтехим» работает в области пожарной безопасности промышленных объектов с 2004 года. Компания располагает производственными подразделениями в Московской и Тульской области площадью около 4000 кв. м и собственным испытательным полигоном площадью 1000 кв. м. «Пожнефтехим» разрабатывает проектную документацию по пожарной безопасности для промышленных и производственных объектов, а также осуществляет комплексные поставки пожарного оборудования, пенообразователей с последующим шеф-монтажом и пусконаладкой установки пожаротушения.

Материал подготовлен специалистами ООО «Пожнефтехим»

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