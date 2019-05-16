Новая информация об исследовании теплоизоляционных материалов RAUM-PROFIE

В апреле 2019 года в Ивановском государственном энергетическом университете в рамках написания диссертационной работы одного из аспирантов были проведены лабораторные и натурные испытания теплоизоляционных материалов RAUM-PROFIE. Исследования энергетической эффективности применения энергосберегающих красок начались в 2015 году профессором В.В. Бухмировым, а сегодня полученные результаты анализируются и используются для написания научных работ.

Была проведена серия экспериментов по измерению и сравнению температур и тепловых потоков на трубопроводах горячей воды, а также на наружных ограждающих конструкциях зданий «до» и «после» покраски в целях снижения потерь тепловой энергии. По результатам исследований получено, что среднее значение коэффициента теплопроводности теплоизоляционной краски в интервале температур 20-1000С при массовой концентрации микросфер 32,6% в связующем из стирол-акриловой дисперсии составляет 0,019 Вт/(м*К). Значение коэффициента линейно увеличивается с ростом температуры и уменьшается с увеличением содержания микросфер в связующем из акрила. Из этого следует, что теплоизоляционную краску рационально применять в качестве тепловой изоляции трубопроводов в тепловых пунктах, которые эксплуатируются в условиях повышенной влажности, и в качестве тепловой изоляции при утеплении фасадов зданий. При этом тонкопленочное покрытие также выполняет функцию гидроизоляции. Анализ данных о тепловых потоках и температурных значениях поверхностей материалов показал, что использование теплоизоляционной краски становится экономически целесообразным энергосберегающим мероприятием.

На протяжении многих лет компания RAUM-PROFIE тесно сотрудничает с ИГЭУ по доказательству эффективности использования теплоизоляционных красок. Образовательное учреждение регулярно проводит собственные исследования образцов материалов, произведенных предприятием, и использует полученные результаты в своей научной деятельности.

Напомним, что компания RAUM-PROFIE производит комплекс теплоизоляционных материалов, который по функциональным особенностям включает в себя следующие виды красок: «Энергосберегающая», «Антикорр», «Фасад», «Антиожог», «Антиконденсат» и другие. Компания имеет собственную лабораторию, постоянно разрабатывает инновационные материалы и отслеживает последние исследования и тенденции в области ЛКМ.