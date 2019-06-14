Новый тип насадка для подслойного пожаротушения резервуаров с ЛВЖ и ГЖ

«Пожнефтехим» продолжает программу НИОКР по созданию и развитию новых образцов оборудования для стационарных систем пожаротушения. В базе патентов компании появился еще один документ – патент на полезную модель новой конструкции насадка для установок подслойного пожаротушения.

Насадок подслойный «Круглый клапан» – это усовершенствованная модель стандартного подслойного насадка. К преимуществам изделия относятся повышенная защита от засорения внутренней разводки пенопроводов подслойного тушения и улучшенные характеристики подачи пены в слой горючего.

Насадок для подслойного пожаротушения «Круглый клапан» имеет Н- и Т-образную конструкцию. В новой конструкции за счет регламентированной плотности прилегания клапана к корпусу исключается попадание донных отложений и других включений в трубопровод внутренней разводки пенопроводов.

Подслойное пожаротушение в составе установки автоматического пожаротушения резервуара пеной низкой кратности предусматривается для резервуаров объемом от 5000 м³. Решение о внедрении технологии подслойного тушения, дополнительно к тушению генераторами пены низкой кратности с подачей ОТВ на поверхность нефтепродукта, принимает проектная организация. При этом обязательно учитываются объем резервуаров и тип хранящихся ЛВЖ и ГЖ.

«Подслойное пожаротушение может оказаться единственным действенным методом тушения, если в процессе пожара будет сильно разрушен верхний пояс резервуара и вместе с конструкцией будет утрачена система пожаротушения с подачей пены на поверхность. Это вероятный сценарий, поскольку пожар резервуара может начаться со взрыва», – отмечает технический директор «Пожнефтехим» Сергей Панов.

Подробнее о системах пожаротушения и противопожарной защиты резервуарного парка читайте на сайте «Пожнефтехим».

Патент №189673 на новую конструкцию «Насадка для установки подслойного пожаротушения» зарегистрирован 30 мая 2019 года. Прототипом изделия является Пенный насадок «Пожнефтехим», разработанный в 2013 году и получивший патент на полезную модель №129004. Срок действия исключительного права на новую полезную модель действует до 1 апреля 2029 года. Модель насадка находится серийном производстве и может применяться в системах и установках пенного пожаротушения.

База патентов, подтверждающих исключительно право на полезные модели, которые являются собственными разработками компании, по состоянию на 2019 год содержит уже более 15 документов. Подробнее в разделе «Патенты».

«Пожнефтехим» разрабатывает оборудование для пожаротушения, которое испытывается на аккредитованном стенде гидравлических испытаний общей производительностью более 320 л/с, что сопоставимо с мощностью установки пожаротушения промышленного предприятия.

Информация о «Пожнефтехим»

«Пожнефтехим» работает в области пожарной безопасности промышленных объектов с 2004 года. Компания располагает производственными подразделениями в Московской и Тульской области площадью около 4000 кв. м и собственным испытательным полигоном площадью 1000 кв. м. «Пожнефтехим» разрабатывает проектную документацию по пожарной безопасности для промышленных и производственных объектов, а также осуществляет комплексные поставки пожарного оборудования, пенообразователей с последующим шеф-монтажом и пусконаладкой установки пожаротушения.