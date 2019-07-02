Покраска остановок транспорта антивандальным лаком RAUM-PROFIE

Продолжается успешное применение антивандального лака «RAUM-PROFIE» на улицах города Иваново. Основной целью использования состава является предотвращение актов вандализма по отношению к местам общего пользования – острой проблемы современного общества. Ранее натурные испытания материала были произведены в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Балашиха, Кострома и др. Осуществлялась обработка остановочных павильонов во избежание нанесения несанкционированных надписей и приклеивания рекламных объявлений к поверхности. Материал собрал большое количество положительных отзывов в результате апробации. Эффект «Антиграффити» или «Антиклей» отлично показал себя, снижая прилипание грязи, упрощая очистку окрашенной поверхности и препятствуя приклеиванию на поверхность объявлений.

Антивандальный лак «RAUM-PROFIE» представляет собой однокомпонентный состав на основе полисилоксанов, который применяется на объектах промышленного и гражданского назначения: объекты РЖД и улично-дорожной сети, для защиты поверхности от умышленного загрязнения, расклейки объявлений и несанкционированных «граффити». Состав наносится на минеральные строительные материалы, такие как: бетон, кирпич, известковый песчаник, натуральный и искусственный камень, штукатурка, деревянные и металлические поверхности. Состав также наносится на некоторые пластиковые поверхности (поликарбонат, пленка ПВХ и пр.). Отличительной особенностью антивандального лака «RAUM-PROFIE» является высокий сухой остаток (50 %), благодаря чему покрытие выдерживает не менее 15 циклов очистки водой под давлением без повреждений пленки. Состав также подходит для защиты рекламных конструкций, поскольку не имеет цвета.

Мы гордимся тем, что продолжается внедрение нашего инновационного продукта на улицах различных городов. ГК «RAUM-PROFIE» имеет налаженное производство антивандального лака, которое осуществляется на современном оборудовании с применением качественного сырья.