«ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ» при строительстве Кольской верфи ПАО «НОВАТЭК»

ПАО «НОВАТЭК» ведет крупномасштабные строительные работы по возведению Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС, он же Кольская верфь) в селе Белокаменка, западный берег Кольского залива. Стоит отметить, что стройки подобных масштабов в Мурманской области велись лишь в советский период. Ключевые особенности проекта – масштаб сооружений и сложные климатические условия, именно поэтому к подрядчикам и выбранным материалам предъявляются самые высокие требования.

Мы гордимся тем, что наша компания, сотрудничая с генеральным подрядчиком «Велесстрой», обеспечивает поставки огнезащитного эпоксидного состава «ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ» для обработки металлоконструкций сооружений такого крупного федерального проекта в системах с антикоррозионными материалами производства Hempel и PPG. Работы по окраске проводятся на заводах металлоконструкций «Ленмонтаж» (г. Санкт-Петербург), «СПК Чимолаи» (г. Челябинск) и других. Нанесение на заводах металлоконструкций позволит соблюдать запланированные сроки строительства без ущерба качеству создаваемого огнезащитного покрытия, поскольку в процессе транспортировки до стройплощадки металлоконструкций, покрытых «ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ», полностью отсутствуют любые дефекты.