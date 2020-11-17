Дмитрий Гребцов о нашем Проектно-инженерном отделе

До 2015 года «Проект огнезащиты» по ряду причин не считался необходимым документом для большинства объектов. В практике были расчеты потребности в материале, которые несли не столько инженерный смысл, сколько коммерческий. Постепенно ситуация на рынке менялась, появились более жёсткие требования при приемке объектов в эксплуатацию, со стороны заказчиков появилось больше персоналий и даже целых служб, отвечающих непосредственно за огнезащиту, расчеты стали выполняться глубоко и тщательно. «Проекты огнезащиты» стали неотъемлемой частью перечня документов, необходимых при вводе объектов строительства и реконструкции в эксплуатацию, что и поставило перед руководством компании задачу создать отдельное инженерное подразделение для решения соответствующих вопросов.

Первым полноценным Проектом огнезащиты нашего подразделения стал «НК «Роснефть» Обустройство Сузунского месторождения. Установка подогрева нефти». Первой действительно большой и сложной работой — проектирование зданий КГПТО «ТАИФ-НК», для которого было разработано 32 тома проектной документации, авторский надзор осуществлялся на всей протяженности работ в 2016-2017 годах.

На сегодняшний день в нашем Проектно-инженерном отделе 9 квалифицированных штатных сотрудников. Невзирая на высокую загруженность текущими задачами, целью каждого сотрудника является постоянное развитие, обучение, приобретение дополнительных знаний и умений, т.к. рынок огнезащиты, нормативная база, требования и пожелания наших заказчиков усложняются от проекта к проекту. Могу с уверенностью сказать, что на настоящий момент отдел способен разработать проект любой сложности, на основании всех существующих методов расчета и воплотить в жизнь любые дополнительные пожелания и требования наших клиентов и партнёров.

Отдельно хочется сказать о сроках выполнения работ. Они без исключений сжатые, любая задача выполняется со сроком «вчера». Это требует полного включения, самоотверженного отношения к работе, и не без гордости скажу, отдел справляется с этими задачами. Нет ни одного проекта, согласование которого вызвало бы затруднения у наших Заказчиков. Сопровождение от расчета до сдачи — наша прямая обязанность и цель.

На данный момент в нашем референс-листе сотни выполненных проектов, более 80 томов Проектов огнезащиты. Работа над некоторыми темами ведётся годами. Такие объекты как Арктик СПГ-2, Омский НПЗ Газпром-нефть, Нижнекамскнефтехим, Удоканcкий ГОК, ТольяттиАзот, ЩёкиноАЗОТ, объекты Московской транспортной и спортивной инфраструктуры под патронажем МОСИНЖПРОЕКТ, КП БСА «Лужники» требуют крайне точного, ответственного подхода и постоянного совершенствования. Проекты аэропортов, стадионов, промышленных цехов, складов, верфей, наливных эстакад, торговых центров – это десятки и сотни проектов, тысячи их ревизий, сотни выпусков изменений, корректировок, это месяцы, а иногда и годы непрерывной работы.

Развитие, ускорение, расширение горизонта и перспектив — это отличительная черта нашей компании, в которой Проектно-инженерный отдел является важной и жизненно необходимой структурой.