1100 тонн ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ для Омского НПЗ

Очередным примером долгосрочного сотрудничества нашей компании с одним из лидеров нефтегазового сектора – корпорацией «Газпром нефть» — является многолетняя работа с крупнейшим в Европе Омским НПЗ.

В уже далеком 2016 году мы начали участвовать в тестах огнезащитных составов для проектов самого высокого уровня ответственности, а сегодня наш атмосферостойкий двухкомпонентный антикоррозийный огнезащитный состав на эпоксидной основе «ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ» поставляется на многие ключевые объекты капитального строительства и ремонтов ПАО «Газпром нефть».

Сегодня цифры говорят сами за себя. Мы завершили отгрузки для обработки объектов инфраструктуры общезаводского хозяйства и комплекса глубокой переработки нефти в объеме более 230 тонн, а в работе находится целый ряд объектов Омского НПЗ, для защиты которых мы планируем поставить еще около 850 тонн «ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ» в течение 2020-2021 гг.

Разумеется, мы не стоим на месте, и профессиональные технологи в отлично оснащенных лабораториях не прекращают работу над улучшением рецептур огнезащитных составов.

Так «ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ» обладает следующими преимуществами, которые высоко ценят наши заказчики: