1100 тонн ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ для Омского НПЗ

Очередным примером долгосрочного сотрудничества нашей компании с одним из лидеров нефтегазового сектора – корпорацией «Газпром нефть» — является многолетняя работа с крупнейшим в Европе Омским НПЗ.
В уже далеком 2016 году мы начали участвовать в тестах огнезащитных составов для проектов самого высокого уровня ответственности, а сегодня наш атмосферостойкий двухкомпонентный антикоррозийный огнезащитный состав на эпоксидной основе «ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ» поставляется на многие ключевые объекты капитального строительства и ремонтов ПАО «Газпром нефть».
Сегодня цифры говорят сами за себя. Мы завершили отгрузки для обработки объектов инфраструктуры общезаводского хозяйства и комплекса глубокой переработки нефти в объеме более 230 тонн, а в работе находится целый ряд объектов Омского НПЗ, для защиты которых мы планируем поставить еще около 850 тонн «ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ» в течение 2020-2021 гг.
Разумеется, мы не стоим на месте, и профессиональные технологи в отлично оснащенных лабораториях не прекращают работу над улучшением рецептур огнезащитных составов.
Так «ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ» обладает следующими преимуществами, которые высоко ценят наши заказчики:
- режим сушки до -10°С
- атмосферостойкость и устойчивость к химическим воздействиям и агрессивным средам (до 25 лет, подтверждено испытаниями)
- 100%-ный объемный сухой остаток
- ударопрочность и сейсмостойкость, антикоррозийные свойства
- не требуется нанесения грунтовочного и финишного покрытия
- сертифицирован в условиях режимов целлюлозного горения согласно ГОСТ Р 53295-2009 и углеводородного горения в соответствии с ГОСТ ЕН 1363-2-2014