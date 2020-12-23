ООО «Полимер Экспорт» подтвердило производство промышленной продукции на территории России

Компания «Полимер Экспорт» получила заключение №90201/13 от 24.11.2020г. о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, выданное Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Данный документ свидетельствует о том, что лакокрасочная продукция торговой марки «RAUM-PROFIE» изготавливается на территории Российской Федерации на собственном производстве, расположенном в городе Иваново, и успешно принимает участие в программах импортозамещения. Лакокрасочные материалы «RAUM-PROFIE» соответствуют всем предъявляемым требованиям.

Получение официального подтверждения статуса отечественного производителя позволит нашей компании продолжить участие в государственных и муниципальных закупках и более эффективно конкурировать с продукцией импортного производства на российском рынке.