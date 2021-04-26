Новые свойства огнезащитных материалов НПП ТЕПЛОХИМ — новые возможности

На сегодняшний день рынок огнезащитных напыляемых материалов для пассивной огнезащиты строительных конструкций очень насыщен. На нем представлены материалы самой различной химической и физической природы от традиционных акриловых составов до химически отверждаемых сложных огнезащитных составов на основе эпоксидных смол.

Не смотря на огромное разнообразие огнезащитных составов, рынок огнезащиты диктует новые требования к огнезащитным материалам. Это, прежде всего: круглогодичное применение, высокие защитные свойства покрытия, короткие сроки выполнения огнезащитных работ.

Огнезащитные работы с применением известных до сегодняшнего дня огнезащитных составов, как правило, затягиваются на длительные сроки из-за влияния климатических факторов.

Компания НПП «ТЕПЛОХИМ» представляет на рынок огнезащиты огнезащитный состав быстротверждаемый НЕОФЛЭЙМ® 518 SP для применения в экстремальных условиях.

Состав огнезащитный быстроотверждаемый НЕОФЛЭЙМ® 518 SP (NEOFLAME® 518 SP)

Собственное запатентованное техническое решение (Патент RU 2 726 454C1)

Использование в качестве связующего при изготовлении огнезащитных составов инновационных органофункциональных полимеров, изготовленных по немецким запатентованным технологиям

Только европейские сырьевые компоненты специального назначения

———-

За окном — весна. А это наиболее опасный сезон применения огнезащитных составов, для которого характерны: резкие перепады температур, фазовые переходы воды (замерзание — оттаивание), общая непредсказуемость погоды. Применение на объектах огнезащиты состава НЕОФЛЭЙМ® 518 SP позволяет свести к нулю абсолютно все риски при нанесении за счет исключительных технологических свойств состава и свойств самого покрытия после нанесения.

Исключительные технологические свойства при применении на объекте:

Нанесение при относительной влажности воздуха до 95 %. Данная возможность обусловлена дополнительной гидролитической полимеризацией с участием молекул воды, что в свою очередь обеспечивает получение стабильного полимера

Нанесение всей толщины огнезащитного покрытия за 1 слой до 7 000 мкм. В данном случае мы минимизируем все риски при непредсказуемости погоды. Химические реакции сшивки полимеров протекают очень активно. Выполнение огнезащитных работ возможно более 250 дней в году.

Снижение финансовых расходов при выполнении огнезащитных работ – требуемая толщина покрытия наносится за один слой

Исключительные свойства самого покрытия после нанесения:

Стойкость покрытия к осадкам и конденсату через 1 час после нанесения

Уникальная и бесконечная стойкость к нефтепродуктам и воде

Высокая ремонтоспособность покрытия даже в зонах подтопления

Повышает предел огнестойкости металлоконструкций до R120

Интересным и удивительным свойством инновационных огнезащитных покрытий является их декорирование при применении водных красок ярких цветов, которые при неактуальности используемого цвета с течением времени можно просто смыть и вновь нанести краску другого цвета.