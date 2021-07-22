Огнезащитные и антикоррозийные составы ДЕКОТЕРМ для ПАО «Юнипро»

Шатурская ГРЭС — Тепловая электростанция мощностью 1500 МВт, расположенная в городе Шатура Московской области. Это одна из старейших электростанций в России. Основана ещё в 1920 году при реализации плана ГОЭЛРО. Первоначально ГРЭС работала на торфе, сейчас основной вид топлива — природный газ. Входит в состав генерирующей компании ПАО «Юнипро».

ПАО «Юнипро» (до июня 2016 года – ОАО «Э.ОН Россия») – наиболее эффективная компания в секторе тепловой генерации электроэнергии в РФ. В состав Юнипро входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 11 245,1 МВт: Сургутская ГРЭС-2 (5667,1 МВт), Березовская ГРЭС (2400 МВт), Шатурская ГРЭС (1500 МВт), Смоленская ГРЭС (630 МВт), и Яйвинская ГРЭС (1048 МВт). По итогам 2020 года выработка электроэнергии на Шатурской ГРЭС составила 4,4 млрд. кВт.ч, тепла – 330 тыс. Гкал.

Основной акционер компании Юнипро – концерн Uniper – занимает лидирующие позиции в секторе традиционной генерации электроэнергии. Компания осуществляет свою деятельность на территории стран Европы, в России и ряде других государств мира. В состав Uniper входят гидро-, газовые и угольные электростанции общей мощностью 34 ГВт. Благодаря этим ключевым активам и использованию разных видов топлива компания Uniper является крупным надежным поставщиком электрической энергии, значительная часть которой производится с использованием экологически безопасных технологий, например, на газовых и гидроэлектростанциях.

В результате строительства новых мощностей и реализованной программы модернизации на сегодняшний день общая установленная мощность ПАО «Юнипро» составляет 11 245,1 МВт.

ПАО «Юнипро» также представлено на рынках распределенной генерации и инжиниринга в РФ.

При обработке конструкций объекта используются наш огнезащитный состав «ДЕКОТЕРМ-Р» и антикоррозийная грунт-эмаль «ДЕКОЛАК-УНИВЕРСАЛ».

Для выбора материалов заказчик в период 2017-2019 гг. проводил длительный качественный и эмпирический анализ огнезащитных продуктов российского и импортного производства, присутствующих на рынке РФ. Огневые испытания проходили в лаборатории ФГБУ ВНИИПО МЧС РФ.

Оба огнезащитных состава из линейки «ДЕКОТЕРМ», участвовавшие в испытаниях, подтвердили свои сертификационные показатели. Благодаря этому, а также высокой технологичности и конкурентоспособной экономике на м2 составы марки «ДЕКОТЕРМ» уже неоднократно подтверждали, что являются оптимальным выбором для самого ответственного заказчика.

Поставки для ремонтных огнезащитных работ на Шатурской ГРЭС планируется осуществлять поэтапно в ближайшие 2-3 года.