23-24 сентября 2022 г. компания «Пирокор» приняла участие в «XXIV Поволжской агропромышленной выставке – 2022»

Выставка проводится в рамках реализации региональной составляющей «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт», при информационной поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Традиционно, в дни завершения очередного сельскохозяйственного года, на территории Поволжской государственной зональной машиноиспытательной станции в пгт. Усть-Кинельском (г. Кинель, Самарская область) собрались ведущие специалисты отрасли, представители крупных аграрных и перерабатывающих предприятий, чтобы поделиться передовым опытом, представить свои достижения и обсудить проблемы развития отрасли.

Компания «Пирокор» представила актуальную для предприятий АПК продукцию ТМ «PIROCOR»: лакокрасочные покрытия с антикоррозийными, огнезащитными и теплоизоляционными свойствами, которые успешно используются для защиты металлоконструкций, при производстве и обслуживании сельскохозяйственной техники, на любых гражданских и промышленных объектах сельскохозяйственной инфраструктуры.

Экспонаты стенда PIROCOR вызвали интерес у посетителей и участников-представителей агробизнеса.

Выставку посетили более 30 000 человек, а свои новинки представили более 500 предприятий и организаций из различных регионов страны.