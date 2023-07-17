Успешное завершение испытаний систем О3-Коутингс для АРКТИК СПГ 2

В мае 2023 года Компания О3 успешно завершила сложнейшие многоэтапные испытания по международным стандартам ISO 20088 и ISO 22899 для проекта АРКТИК СПГ 2: криогенный пролив, криогенное воздействие и реактивная струя пламени — самый сложный сценарий пожара. Покрытия на основе огнезащитных материалов ТРИОФЛЕЙМ ЕР 8800 и теплоизоляционных ТРИОТЕРМ 3500 успешно выдержали проверку в условиях максимально приближенных к реальным сценариям воздействий.

Процесс тестирования был организован Оренбургским филиалом ФГБУ ВНИИПО МЧС России. Прежде такие испытания никогда не проводились в России, так как подрядчики, как правило, выбирали зарубежных производителей с соответствующими сертификатами. Успешное прохождение жесткого тестирования свидетельствует о высочайшем качестве продукции О3-Коутингс.