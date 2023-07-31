Пламезамедляющий состав ТРИОФЛЕЙМ 9000 от О3-Коутингс испытан в Кургане

С 27 по 29 июня 2023 года в городе Курган прошли натурные испытания материала ТРИОФЛЕЙМ 9000, задачей которых было определить эффективность состава и его свойств в режиме реального пожара.

ТРИОФЛЕЙМ 9000 — жидкий водный концентрат, предназначен для тушения и профилактики природных лесных и ландшафтных пожаров. Также применяется для профилактики пожаров методом прокладки негорючих заградительных полос, препятствующий распространению пламени. Пламезамедляющий состав сбрасывается и на очаг возгорания, и им орошаются участки леса, находящиеся на пути наступающего огня. Таким образом замедляется продвижение пожара и, как следствие, облегчается работа пожарным расчетам на земле. Состав был разработан О3-Коутингс как для воздушного, так и наземного применения. Рабочий раствор может распыляться с помощью авиационных и наземных технических средств, таких как воздушные танкеры, вертолеты с водосливными устройствами, пожарные автомобили, гидропосевные установки, мотовездеходы, ранцевые опрыскиватели. Материал безопасен для флоры и фауны и является средством длительного воздействия. Испарение воды после обработки не влияет на эффективность.

Заместитель губернатора Курганской области, Руководитель Правительства по Курганской области при Правительстве РФ Андрей Игоревич Алексеев запустил проект. Полностью курировал процесс Начальник управления защиты от ЧС и обеспечения пожарной безопасности Станислав Николаевич Носков. Весь руководящий состав Управления МЧС по Курганской области и ГКУ «Курганский Лесопожарный Центр» принял живое участие как в подготовке мероприятий, так и в проведении и оценке результатов.

Непосредственно испытания проходили на территории ГКУ «Курганской Лесопожарный Центр» и в лесу на территориях с реально горящими торфяниками. В процессе применялась наземная техника — пожарная машина и ранцы с концентрированным составом. Проверялись 3 концентрации состава – рекомендованная и две альтернативные.

В рекомендуемой концентрации ожидаемо ТРИОФЛЕЙМ 9000 показал хорошие результаты. Испытаниями предполагалась проверка не только пламезамедляющих свойств, но и возможность применения для тушения легковоспламеняющихся горючих жидкостей. По итогам тестирования был зафиксирован положительный результат. Натурные испытания показали эффективность материала, обозначили направления разработчикам для дальнейшего совершенствования состава. Выявлен большой потенциал для использования при тушения легковоспламеняющихся горючих жидкостей и торфяных пожаров.

После тестов представители О3-Коутингс приняли участие в совещании Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, где презентовали арендаторам леса и руководителю департамента ТРИОФЛЕЙМ 9000 и ответили на вопросы арендаторов. На совещании Станислав Николаевич Носков поделился своим мнение о прошедших натурных испытаниях и дал свои рекомендации.