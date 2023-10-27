Завод О3-Коутингс открывает новую линию

Григорий Шифрин открывает новую линию на заводе О3-Коутингс в Ростовской области.

В четверг 7 сентября 2023 года состоялось торжественное мероприятие, посвященное запуску новой производственной линии на заводе О3-Коутингс в г. Азов Ростовской области.

Торжественной части предшествовал двухчасовой семинар «Профессиональные потребители профессиональных покрытий», предназначенный для клиентов и поставщиков направления декоративные и архитектурные покрытия. На семинаре сотрудники О3 поделились с гостями данными о состоянии рынка ЛКМ, информацией об актуальных продуктах линеек декоративных и огнезащитных покрытий и рассказали о перспективных разработках в данных направлениях.

После семинара состоялся круглый стол, на котором в режиме живого диалога обсуждались актуальные вопросы: основные требования к поставщикам, взгляд изнутри на существующую внутри отрасли конкуренцию. Компания О3 воспользовалась событием, чтобы оперативно собрать обратную связь из первых рук от вовлеченных клиентов. Интересовало буквально все: направления развития ассортимента, значения стабильности качества выпускаемых на рынке РФ ЛКМ, влияние ценовой политики на выбор поставщика, востребованности колеровочных систем для точек продаж и многие другие интересные вопросы.

Официальная часть началась в 14 часов со встречи гостей мероприятия: Заместителя губернатора Ростовской области Сорокина Игоря Николаевича, Заместителя министра промышленности и энергетики, начальника управления промышленности Малхасяна Гургена Арсеновича, Главы администрации Азовского района Александра Николаевича Палатного и Главы Администрации сельского поселения х. Новоалександровка Сергея Александровича Комарова. Посетителей встречали Председатель Совета директоров Компании О3 Колесников Константин Валерьевич, Генеральный директор Компании О3 Шифрин Григорий Александрович, Генеральный директор О3-Коутингс Гарустович Ирина Викторовна и представители руководства компании.

Гости вместе с участниками круглого стола «Профессиональные потребители профессиональных покрытий» приняли участие в краткой экскурсии по заводу с посещением цеха, где располагается новая производственная линия О3. Экскурсия закончилась презентацией генерального директора ООО «О3-Коутингс» Ирины Викторовны Гарустович, официальные лица поприветствовали открытие новой линии, прокомментировали значение тренда на развитие Компании О3 для региона и дали свои комментарии журналистам. В завершение мероприятия Григорий Шифрин вручил Главе администраций Азовского района Александру Палатному и Главе сельского поселения х. Новоалександровка Сергею Комарову сертификаты от Завода О3-Коутингс на получение до конца 2023 года необходимого количества краски линейки ТРИОПРО для применения при строительстве, ремонте или модернизации на любом социальном и значимом объекте по выбору глав администраций.

Справка:

ООО «О3-Коутингс» приобрела активы ЗАО «Ростовский лакокрасочный завод» весной 2019 г. и в 2020-2021 гг. запустила на базе завода производство архитектурных и антикоррозионных покрытий, огнезащитных материалов и дезинфицирующих средств. С 2020 году в модернизацию и развитие производства мощностью 42 тысячи тонн продукции в год инвестировано более 300 млн руб.

Завод автоматизирован, площадь производственных помещений – 3000 кв. метров, складских –1200 кв. метров. На заводе размещена современная лаборатория, выполняющая исследовательские задачи и задачи контроля качества.

После ухода ведущих иностранных игроков таких как Jotun, Hempel, PPG ООО «О3-Коутингс» удалось в кратчайшие сроки занять лидирующие позиции на рынке индустриальных покрытий. Рост производства в 2022 году составил 75%, в 2023 году рост продолжается и к августу 2023 года превысил 50% к аналогичному периоду 2022 года.

На сегодняшний день при производстве антикоррозионных и огнезащитных покрытий Завод ООО «О3-Коутингс» на 85% перешел на отечественные сырьевые компоненты. Единственным уязвимым сегментом остается ассортимент финишных покрытий с декоративными свойствами. Открытие новой линии позволит решить эту проблему. В ближайших планах переход на отечественное ПО для колеровки, полностью независимое от иностранных компаний. Интеграция собственной колеровочной системы с существующими линиями по производству архитектурных и декоративных покрытий позволит заводу расширить цветовую палитру продукции, изготовить профессиональный декоративный продукт в том числе и для розничного потребителя.

Запуск новой линии позволит предприятию открыть новые рабочие места, снизить производственные издержки и расширить свой ассортимент доступными ценовыми предложениями. Тем самым еще больше укрепить промышленный потенциал Ростовской области.

Отвечая на вопросы журналистов, Заместитель губернатора особо отметил специальные финансовые меры поддержки донских предприятий, такие как налоговые вычеты или субсидии на уплату процентов по банковским кредитам. «Отрадно видеть, — сказал Игорь Сорокин, — что усилия областной администрации по усилению инвестиционной привлекательности региона приводят к ощутимым и видимым результатом, один из которых планомерное развитие завода О3-Коутингс.»

Подводя итоги деловой части, Григорий Шифрин отметил кратный рост объемов производства: «Выпуск продукции на заводе О3-Коутингс с начала 2022 года увеличился в 2,5 раза и это ожидаемо повлекло за собой увеличение мощностей завода. Единственным узким местом с момента запуска в 2020 году оставалось производство финишных покрытий для антикоррозионных, огнезащитных и архитектурных систем. С новой линией мы сможем не только увеличить производственные мощности, но и применить собственные разработки в области системы колеровки, сохраняя возможность производства эмалей по международным стандартам, таким как RAL, NCS и PANTONE, при этом максимально использовать российские компоненты и отечественное программное обеспечение, защищая наших заказчиков от нарушения логистических цепочек поставок иностранного сырья и сбоев в работе программного обеспечения.

С гордостью могу сказать, что за 3 года в Ростовской области мы создали производство, являющееся сегодня одним из лидеров в России по производству антикоррозионных и огнезащитных покрытий в промышленном строительстве. Материалы О3, произведенные на этом заводе, используются в значимых проектах, которые реализуют крупнейшие российские компании топливно-энергетического комплекса Российской Федерации. Я говорю о таких проектах, как строительство Амурского ГХК для Сибура, Арктик СПГ 2 для Новатэк, ГПЗ в районе Усть-Луги для Газпрома, Московский НПЗ для Газпромнефти и Усть-Среднеканской ГЭС для РусГидро.

Кроме того, покрытиями О3 защищены не только особо опасные промышленные объекты — мы производим решения для инфраструктурных проектов, среди них мосты и аэропорты, соединяющие нашу страну, и, конечно, объекты социально-культурной сферы. Если говорить о юге России, то сейчас материалы О3 применяются для защиты конструкций концертного комплекса в Сочи и театра оперы и балета в Севастополе.

Следуя нашему слогану «Защитим будущее вместе», я хочу подарить Главе администрации Азовского района Александру Николаевичу Палатному и Главе сельского поселения х. Новоалександровка Сергею Александровичу Комарову сертификаты от завода О3-Коутингс на получение краски линейки ТРИОПРО для применения при строительстве или ремонте любого по вашему выбору социально значимого объекта».