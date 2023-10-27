Компания О3 завершила процесс получения СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ

Сертификация, обязательная или добровольная, – это важная система указателей не только на рынке лакокрасочных материалов. Наличие у поставщика определенных сертификатов и заключений дает заказчику уверенность в том, что продукт качественный, а система управления прозрачна. Для О3-Коутингс получение сертификата ИНТЕРГАЗСЕРТ на продукт линейки огнезащитных материалов ТРИОФЛЕЙМТМ 8800, свидетельства об оценке деловой репутации и сертификата соответствия СМК СТО Газпром 9001-2018 не просто очередная галочка в плане.

«Для Компании О3 сертификация ИНТЕРГАЗСЕРТ — важная история, которой предшествовали месяцы работы. Поэтому мы информируем своих клиентов и партнеров об этом тройственном событии с гордостью и удовлетворением, — так комментирует получение сертификатов генеральный директор Компании О3 Григорий Шифрин. — Это новые возможности для О3, новые клиенты и новые рынки и каналы продаж».

Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ создана ПАО «Газпром» не так давно, в 2016 г., и зарегистрирована в едином реестре систем добровольной сертификации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Цели добровольной сертификации: подтвердить функциональные показатели качества продукции и соответствие объекта сертификации техническим регламентам, документам и условиям договоров, повысить конкурентоспособность российской продукции, защитить потребителя и стимулировать технический и экономический прогресс.

Основные принципы сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ — это единство и недопустимость. Единство систем и правил подтверждения компетентности, единство перечня форм и схем в отношении объектов сертификации. Недопустимость принуждения к осуществлению добровольного подтверждения соответствия и недопустимость ограничения конкуренции при осуществлении сертификации.

Сертификат соответствия ИНТЕРГАЗСЕРТ выдается на 3 года и действителен при условии ежегодного подтверждения в течение всего срока действия. Процесс получения сертификата включает в себя следующие этапы: анализ состояния производства, испытания сертифицируемой продукции, сертификация системы менеджмента качества в ИНТЕРГАЗСЕРТ и оценка деловой репутации.

Оценка деловой репутации в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ – это процесс проверки совокупности характеристик, который определяет уровень доверия и мотивации для обращения к услугам или приобретения товаров у объекта сертификации. Процесс проходит в два этапа: заочная документарная проверка и выезд на место осуществления основной деятельности, и длится 2-3 месяца. Индекс деловой репутации ООО «О3-Коутингс» по итогам прошедшего аудита составил 85,8 из максимальных 100 баллов. Столь высокая оценка деловой репутации Компании О3 — признание качества производимой нами продукции и подтверждение высокого уровня квалификации сотрудников.

Летом 2023 года О3-Коутингс завершила процесс получения сертификата соответствия СМК СТО Газпром 9001-2018, удостоверяющего систему менеджмента качества применительно к разработке, производству грунтовок и красок для нанесения огнезащитных, антикоррозионных покрытий. Корпоративный стандарт ПАО «Газпром», основанный на требованиях международного стандарта ISO 9001-2015, помимо пунктов стандарта ISO 9001 содержит еще более 40 дополнительных требований к системам менеджмента качества организаций. Наличие данного сертификата — это статус одобренного поставщика ПАО «Газпром».

Для справки:

ООО «О3-Коутингс» — ведущий разработчик и производитель огнезащитных и антикоррозионных лакокрасочных материалов для строительства и безопасной эксплуатации индустриальных и инфраструктурных объектов. Компания производит собственные линейки антикоррозионных материалов ТРИОКОР™ и огнезащитных материалов ТРИОФЛЕЙМ™. Материалы от Компании О3 прошли независимые испытания и сертифицированы в российских отраслевых НИИ и лабораториях.

Среди клиентов компании крупнейшие российские предприятия, заводы металлоконструкций и генподрядчики РФ и СНГ. Материалами от Компании О3 защищены объекты крупнейших российских компаний в сегментах нефтегаз, инфраструктура, транспортное строительство и энергетика: нефтехимические объекты ПАО «СИБУР Холдинг» и ПАО «Лукойл», резервуары ПАО «Транснефть», газоперекачивающие станции ПАО «Газпром», мосты и вокзалы ОАО «РЖД», стадионы ЧМ-2018 по футболу и пр.