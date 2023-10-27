Компания О3 презентовала инновационный продукт ТРИОФЛЕЙМ 9000 на конкурсе «Национальная безопасность» в рамках форума «ЛЕСПОЖТЕХ»

17 октября 2023 года в Москве на ВДНХ Компания О3 представила максимально заинтересованной и вовлеченной аудитории IV Международного форума современных технологий тушения лесных пожаров «ЛЕСПОЖТЕХ» свой новый инновационный продукт для пожаротушения и пламезамедления — ТРИОФЛЕЙМ 9000.

В рамках Форума «ЛЕСПОЖТЕХ» проводился конкурс «Национальная безопасность». Основная идея конкурса — отбор и демонстрация наиболее перспективных современных технологий и разработок и содействие в популяризации инновационной деятельности и научно-технологического развития. В этом году в программу конкурса был введён специальный раздел «Оборудование и технологии для борьбы с лесными пожарами».

Компания О3 заявила на конкурс пламезамедляющий состав ТРИОФЛЕЙМ 9000. Это жидкий водный концентрат, в котором присутствуют неорганические соединения фосфора, ингибиторы коррозии и специальные добавки. Материал предназначается для тушения и профилактики природных лесных и ландшафтных пожаров. Также применяется для профилактики пожаров методом прокладки негорючих заградительных полос. Входящие в состав соединения фосфора замедляют процессы термического разложения целлюлозных материалов, делая их негорючими, тем самым снижается интенсивность пожара и скорость распространения пламени.

ТРИОФЛЕЙМ 9000 не выделяет токсичных горючих газов, тем самым обеспечивает безопасность персонала. Испарение воды после обработки материалом не влияет на его эффективность. Состав демонстрирует низкий уровень коррозионной активности по отношению к металлам техники.

Генеральный директор Компании О3 Григорий Шифрин так комментировал участие в мероприятии: «Вне зависимости от результатов конкурса «Национальная безопасность», ТРИОФЛЕЙМ 9000 отлично зарекомендовал себя на натурных испытания. Участие в выставке и в конкурсе позволило Компании О3 продемонстрировать свой продукт максимально вовлеченной аудитории».