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Компания О3 получила согласование регламента нанесения антикоррозионных материалов на объектах ОАО «РЖД»

22 декабря 2023 года ОАО «РЖД» согласовало Типовой технологический регламент по противокоррозионной защите металлических пролетных строений вновь строящихся железнодорожных мостов с применением лакокрасочных материалов «ТРИОКОР» производства ООО «О3-Коутингс».

Получение технологического регламента – последний, самый важный этап длительной процедуры согласования применения лакокрасочных материалов (ЛКМ) «ТРИОКОР» производства ООО «О3-Коутингс» , которому предшествовал ряд испытаний ЛКМ во ВНИИЖТ (Всероссийский НИИ железнодорожного транспорта) с получением заключений по результатам испытаний свойств ЛКМ и покрытий на их основе, а также оценки противокоррозионных свойств и срока службы заявленных для защиты мостов систем покрытий , согласование технологии применения ЛКМ с Департаментом капитального строительства ОАО «РЖД», Управлением путей и сооружений Центральной дирекции инфраструктуры-филиала ОАО «РЖД».

Данный регламент важен для компании, поскольку свидетельствует, что технологии нанесения антикоррозионных материалов ООО «О3-Коутингс» соответствуют требованиям ОАО «РЖД» и могут применяться на объектах ж/д инфраструктуры.

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