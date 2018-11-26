Более 100 человек тушили пожар в офиснике в центре Казани

В центре Казани сегодня утром пожарные ликвидировали возгорание в пятиэтажном здании. Площадь пожара составила 500 кв. метров.

По данным МЧС по Татарстану, сигнал о возгорании на крыше административного здания на улице Университетской, 22, поступил в 08:42 по моск. времени. Через несколько минут первые подразделения прибыли на место ЧП. К этому моменту многоэтажку покинули 30 человек. Спустя полчаса после вызова площадь пожара составила 400 кв. метров.

Спасатели, как уточняет РИА Новости, полностью ликвидировали пожар в 10:37 утра, огонь, по словам руководителя пресс-службы главного регионального управления МЧС России Андрея Родыгина, охватил 500 кв. метров. К ликвидации возгорания были привлечены 113 человек и 33 единицы техники. В результате ЧП никто не пострадал.

Как отмечает «Бизнес Online», большой интенсивности движения в центре города доставила немало проблем пожарным. Им пришлось перекрыть часть улицы Пушкина и всю Университетскую. Kazanfirst добавляет, что распространению пламени на нижние этажи помешало железобетонное перекрытие. По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания.

К слову, в этом здании действуют 11 компаний – кафе, рестораны, бары, туроператор, строительная и транспортная фирмы, общественная организация.

Напомним, подобный пожар произошел в середине апреля 2018 года в Архангельске. На площади 800 кв. метров выгорела кровля торгового центра «Фокус».

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Фото: mchs.tatarstan.ru