На Ямале загорелось крупнейшее месторождение «Газпрома»

На Ямале 16 июня произошло возгорание газопровода на участке компании «Газпром добыча Уренгой». Пожар потушили в течение двух часов.

Как сообщает издание «РБК», со ссылкой на пресс-службу компании, пожар возник в 00:30 по московскому времени на Уренгойском месторождении. Произошла разгерметизация с последующим возгоранием второй нитки газового коллектора, расположенного между установками комплексной подготовки газа УКПГ-7 и УКПГ-8В. В результате аварии никто не пострадал.

Сотрудники компании приостановили работу оборудования и перераспределили потоки газа. Ликвидировать возгорание удалось через несколько часов.

«В 2:50 производственные мощности снова запущены в работу. Произошедшее не повлияло на выполнение плановых показателей по добыче газа», — сообщили в «Газпром добыча Уренгой».

ГУ МЧС по ЯНАО уточнило, что на месте пожара работают сотрудники частной пожарной охраны.

Уренгойское газовое месторождение, как отмечает телекомпания «Вести-Ямал», является третьим в мире по величине запасов газа. Они превышают 10 трлн кубометров. На месторождении расположены более 1300 скважин.

Напомним, 31 мая в результате пожара на предприятии «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» на Ямале погиб один человек и еще двое получили ожоги.