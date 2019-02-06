Под Липецком открылся завод систем пожарной безопасности

В особой экономической зоне «Липецк» появилось производство компонентов для систем пожарной безопасности. Завод 31 января открыла американская компания Honeywell, сообщает правительство Липецкой области.

На реализацию проекта у резидента зоны ушло три года, а объем инвестиций превысил 900 млн рублей. На площади в 5,6 тыс. «квадратов» появились склады сырья и продукции, офисы, лаборатории по испытанию и калибровке, сборочный цех и производство средств индивидуальной защиты.

«Завод производит продукцию для систем автоматизации, пожарной и промышленной безопасности, защиты персонала и автоматической идентификации»,– отметили в региональном кабмине.

В 2018 году компания начала поэтапно вводить в строй линии по выпуску систем пожарной сигнализации, пожарных извещателей, кроссовых шкафов для распределенных систем управления и систем противоаварийной защиты, стационарных и портативных газоанализаторов для обеспечения безопасности на промышленных объектах, средств защиты от падения с высоты.

Предприятие в этом году запустит сборку принтеров и терминалов сбора данных для маркировки товара, а также сканеров штрих-кодов. Сейчас завод работает на 60 % от проектных мощностей.

Добавим, в ОЭЗ «Липецк» действуют производства компаний -участников конференций «Огнезащита и пожарная безопасность» «ОБО Беттерманн» и «ППГ Индастриз». Предприятия выпускают продукцию, обеспечивающую пожарную безопасность объектов.

Ближайшая конференция «Огнезащита и пожарная безопасность» состоится в Красноярске 14 марта. Сейчас идет прием заявок от участников.

Фото: admlip.ru