Минстрой вынес на общественное обсуждение новые СП в сфере пожарной безопасности

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России 16 июня вынесло на обсуждение проекты новых сводов правил и изменения к существующим. Два документа принимаются впервые. СП опубликованы на ресурсе Росстандарта.

Впервые вводятся СП «Общественные здания и сооружения. Основные положения» и СП «Здания жилые многоквартирные. Основные положения». Общественное обсуждение этих документов продлится два месяца.

СП «Общественные здания и сооружения. Основные положения» вводит требования к объемно-планировочным решениям, безопасности и доступности при использовании, инженерному оборудованию. СП «Здания жилые многоквартирные. Основные положения» распространяется на новые и реконструируемые здания высотой до 75 метров. Документ устанавливает требования к помещениям, механической и пожарной безопасности, к безопасности и доступности при использовании, энергосбережению, долговечности и ремонтоспособности.

Минстрой вводит изменения к СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения», СП 19.13330.2019 «Сельскохозяйственные предприятия. Планировочная организация земельного участка (СНиП II-97-76 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий)», СП 108.13330.2012 «СНиП 2.10.05-85 Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна» и СП 106.13330.2012 «СНиП 2.10.03-84 «Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения».

Изменение № 2 к СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения» включает новые требования к объектам для размещения людей с ограниченными возможностями. Так, документ для повышения безопасности включает требования к местам зарядки средств передвижения с электроприводом.

Изменение № 1 к СП 19.13330.2019 «Сельскохозяйственные предприятия. Планировочная организация земельного участка (СНиП II-97-76 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий)» дополнено актуализированными сводами правил. В частности, речь идет о СП 380.1325800.2018. «Свод правил. Здания пожарных депо. Правила проектирования».

Изменение № 4 к СП 108.13330.2012 «СНиП 2.10.05-85 Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна» и Изменение № 2 к СП 106.13330.2012 «СНиП 2.10.03-84 «Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения» включают ссылки на новые своды правил СП в сфере пожарной безопасности. Речь идет о СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности», СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» и других документах.

Публичное обсуждение изменений к сводам правил продлится один месяц.