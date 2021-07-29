В Перми создали огнестойкую теплоизоляцию на основе жидкого стекла

Исследователи «Пермского национального исследовательского политехнического университета» (ПНИПУ) создали огнестойкий теплоизоляционный материал на основе жидкого стекла. Материал выдерживает воздействие огня более четырех часов. Результаты исследования ученые опубликовали в сборнике материалов конференции «Инновационные наукоемкие технологии». Об этом сообщает информационное агентство «Научная Россия».

При создании огнеупорных материалов используют наполнители, которые при разложении выделяют токсичные продукты. Ученые попытались решить эту проблему, разработав новый теплоизоляционный материал. Новинка представляет собой композицию, включающую жидкое стекло в сочетании с нанонаполнителями (рубленое стекловолокно и кремний). Материал испытали на стойкость и негорючесть. Как оказалось, теплоизоляция при толщине 5 мм обеспечивает перепад температуры от 150 до 950 градусов по Цельсию и не выделяет токсичные вещества.

Разработка, по словам исследователей, способна защитить дома от пожаров в течение четырех часов. Также сама технология отличается простотой и экономичностью по сравнению с аналогами.