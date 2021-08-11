«Метафракс» к 2025 году удвоит производство меламина

«Метафракс» к 2025 году увеличит мощности по производству меламина до 80 тыс. тонн в год. Об этом пресс-служба компании сообщила 10 августа.

В Москве 22 июля состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между компаниями «Метафракс Кемикалс» и «Casale SA». Подписи под документом поставили гендиректор «Метафракса» Владимир Даут и глава Casale Федерико Зарди.

Согласно договоренности участники планируют реализовать проект по строительству новой установки по производству меламина в Губахе (Пермский край) на площадке «Метафракса». Все этапы реализации проекта, проектирование, поставка оборудования и материалов, строительство, пусконаладка, вывод в промышленную эксплуатацию берет на себя Casale. Она планирует привлечь в качестве подрядчика строительства «Стеллар Констракшн» (входит в холдинг Ant Yapi) и свою аффилированную чешскую компанию Casale Project a.s.

Общая стоимость проекта составляет 270 млн евро. Новая установка будет интегрирована в в комплекс «Аммиак-Карбамид-Меламин» (АКМ). Ее мощность составит 40 тыс. тонн в год. Таким образом, комплекс АКМ сможет выпускать 80 тыс. тонн меламина в год.

Напомним, в 2018 году стороны подписали контракт на реализацию проекта в швейцарском Лугано. Общая стоимость проекта тогда оценивалась в 200 млн евро.