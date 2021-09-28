Lanxess расширил ассортимент негорючих пластиков

Lanxess расширил ассортимент огнестойких пластиков. Как сообщает компания, новинки предназначены, прежде всего, для производства бытовой техники.

Поводом для расширения ассортимента стал высокий спрос на бытовую технику. Он сохранился, несмотря на непростую ситуацию 2020 года. Как результат – увеличение спроса на огнестойкие пластмассы, соответствующие международному стандарту огнестойкости IEC / EN 60335-1 «Бытовые и аналогичные электрические приборы Безопасность». Поэтому специалисты компании разработали материалы, которые обеспечивают высокую степень огнестойкости при испытаниях раскаленной проволокой, проводимых в соответствии с этим стандартом.

Так, для бытовой техники, в первую очередь, предназначен не содержащий галогенов огнестойкий материал Durethan BKV30FN34 на основе полиамида 6. Как заверяет компания, продукт отвечает стандарту IEC 60695-2-1. Пластик был сертифицирован VDE Pruef- und Zertifizierungsinstitut GmbH (Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий) со значением GWIT 775 ° C для толщины стенок от 0,4 до 3,0 мм (Температура воспламенения раскаленной проволоки, IEC 60695-2-13).

Еще один материал в перспективе можно использовать при производстве систем зарядки автомобильных аккумуляторов. Pocan TFN4230 представляет собой смесь PBT + PET (полибутилен / полиэтилентерефталат). Он уже применяется при изготовлении некоторой серийной продукции. Материал был сертифицирован сертифицирована VDE со значением GWIT 775 ° C (от 0,4 до 3,0 мм).