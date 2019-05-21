Корпорация «ТехноНИКОЛЬ» увеличила мощности завода в Челябинске

Корпорация «ТехноНИКОЛЬ» сегодня, 21 мая, запустила новую линию по производству рулонной технической изоляции на основе минеральной ваты на предприятии «Завод ТЕХНО» (Челябинск). Объем инвестиций в проект составил 400 млн рублей.

Линия оснащена современным высокотехнологичным оборудованием: прошивочной машиной нового поколения (Германия), упаковочным комплексом из Дании, который оснащен роботом-манипулятором, и другими агрегатами. Основные производственные процессы полностью автоматизированы. Технологический комплекс гарантирует стабильное качество продукции и оптимальные сроки ее выпуска.

Мощность линии составляет 270 тыс. кубометров материалов в год. Она способна выпускать более 50 видов рулонных прошивных матов разной плотности – со стеклотканью и без нее, с обкладкой металлической сеткой и слоем фольги. Фольгированные материалы имеют высокие огнезащитные характеристики и применяются для изоляции воздуховодов. Производственный объект в перспективе позволит удовлетворить спрос на техническую изоляцию.

По словам руководителя направления «Минеральная изоляция» корпорации Василия Ткачева, чаще всего техизоляция чаще всего применяется для изоляции трубопроводов и огнезащиты конструкций. В 2018 году на эти области в общей структуре рынка приходилось 25 % потребления.

«Огнезащита в основном производится из каменной ваты благодаря ее высокой огнестойкости – 80 % продукции. Доля каменной ваты преобладает также в производстве изоляции для HVAC (60 %), для трубопроводов и промышленного оборудования — по 50 %. Для того чтобы обеспечить эти потребности рынка, ТЕХНОНИКОЛЬ увеличивает выпуск технической изоляции, в том числе за счет новых мощностей челябинского “Завода ТЕХНО”», – сказал Василий Ткачев.

Челябинский «Завод ТЕХНО» будет поставлять продукцию в Казахстан, Уральский, Приволжский, Центральный и Северо-Западный федеральные округа, а также в Сибирь.

Добавим, южноуральское предприятие было основано в 1980 году как завод «АКСИ». В 2003 году производитель вошел в состав «ТехноНИКОЛЬ». После модернизации мощность предприятия составила 1,3 млн кубометров продукции в год.

Фото: корпорация «ТехноНИКОЛЬ»