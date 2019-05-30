В Казани проходит конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов НГК»

В Казани сегодня, 30 мая, стартовала Международная конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса». Обсудить актуальные вопросы повышения пожаробезопасности, применения огнезащиты на объектах НГК и иные проблемы собрались более 100 человек.

Среди участников – специалисты компаний «Казаньоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим», ГК «ТАИФ», «Казанский вертолетный завод», «Татнефтегазпереработка», производителей решений в сфере огнезащиты НПК «ОгнеХимЗащита», ВМП, 3M Russia, «Унихимтек», Hilti, Bang & Bonsomer, сотрудники ГУ МЧС России по Республике Татарстан, проектных и сервисных организаций.

Конференцию открывает сессия, посвященная современным огнезащитным разработкам для объектов нефтегазовой отрасли. На ней свои инновации представляют продукт-менеджер по сухому строительству «Кнауф Гипс» Марсель Бикметов, «Тизол» и

региональный представитель сегмента «Техническая изоляция и огнезащита» Rockwool Станислав Бухамет. Члены президиума эксперт ассоциации «Союз 01» Евгений Кузнецов расскажет о новых приемах недобросовестной конкуренции на рынке огнезащиты, начальник отдела огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования ВНИИПО МЧС России Андрей Пехотиков представит доклад о развитии нормативно-техничекой базы огнезащиты строительных конструкций.

Тема второй сессии – «Проблемы обнаружения и тушения пожаров на объектах нефтегазового и химического комплексов». Во второй части выступают: президент холдинга «ОСК Групп» Михаил Кочетков, который расскажет о современных системах пожаротушения объектов НГК, замгендиректора Securiton Владимир Николаев, гендиректор «Юнитест» Валерий Овчинников, замгендиректора по развитию «Плазма-Т» Вадим Федосеев. Сессию завершит начальник НИЦ установок обнаружения и тушения пожаров ВНИИПО МЧС России Сергей Копылов докладом об автоматическом дозировании и хранении пенного концентрата в установках пенного пожаротушения.

По окончании конференции состоится интерактивная сессия вопросов и ответов. На ней участники смогут задать интересующие их вопросы и обсудить актуальные проблемы с экспертами– зампредседателя рабочей группы по вопросам огнезащиты строительных конструкций НСОПБ, техническим директором компании «Лаборатория “Евростиль”» Олегом Ламкиным, Евгением Кузнецовым, Андреем Пехотиковым и Сергеем Копыловым.

Фото: ИД «МедиаПро»