«Роснефть» построит на Сузунском месторождении установку подготовки газа

Подразделение нефтяной компании «Роснефть» «Сузун» ищет подрядчика для строительства на Сузунском месторождении установку подготовки газа с компрессорной станцией. Подрядчик в ходе работ обязан использовать лакокрасочные материалы отечественных производителей, в том числе и «Территории цвета».

Как следует из документации, опубликованной в реестре закупок «Роснефти», в перечень строительно–монтажных работ на объекте «установка подготовки газа с компрессорной станцией для ПНГ» входит монтаж сетей электроснабжения, трубопроводов, теплоизоляции, электрообогрева, оборудования, блочно-модульных станций, систем геотехнического мониторинга и термостабилизации грунтов, погружение свай, устройство бетонных каре.

На объекте нужно установить установку первичной подготовки газа с НТС, резервуар противопожарного запаса воды объемом в 300 кубометров, один блок-бокс пожарных гидрантов, дожимную компрессорную станцию, сепарационно-дренажный узел, воздушную компрессорную станцию с рессивером сжатого воздуха.

При окраске конструкций объекта необходимо использовать, в частности, эмали ХВ-124, ПФ-115, ЭП-773, «Декотерм -эпокси» (выпускает компания «Территория цвета»), КО-811, грунтовки ГФ-021, ХС-059, ЭП-057. Для изоляции трубопроводов заказчик предписывает приментять цилиндры и полуцилиндры, а также матами из минеральной ваты.

Все работы необходимо выполнить с января 2020 по апрель 2021 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются 26 августа по 23 сентября. Заказчик подведет итоги конкурса 24 декабря.

Фото: tmk-yourtube.ru