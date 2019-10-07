МЧС России ужесточает требования к компаниям на получение лицензии

МЧС России намерено ужесточить условия к компаниям для получения лицензий в сфере пожарной безопасности. Об этом следует из документа, опубликованного на Федеральном портале проектов правовых актов 30 сентября.

Спасательное ведомство вынесло на обсуждение законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Акт предполагает внесение поправок в Федеральные законы «О лицензировании отдельных видов деятельности» и «О пожарной безопасности». Как следует из пояснительной записки к законопроекту, МЧС России предложило сократить виды лицензируемой деятельности с двух на одного и ужесточить требования к самим организациям.

«Изменения … предусматривают предоставление лицензий на деятельность по обеспечению пожарной безопасности сроком на 5 лет, введение уведомительного порядка извещения лицензирующего органа о проводимых работах и услугах, установление требований к соискателю лицензии, в части размера уставного капитала – 150 тыс. рублей»,– сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

Свое решение МЧС России объясняет не самой эффективной работой организаций, имеющих лицензии ведомства на тушение возгораний, монтаж, обслуживание и ремонт систем пожарной безопасности. Сейчас в России действуют 48,7 тыс. организаций, имеющих лицензии МЧС, из которых 47,312 тыс. занимаются обслуживанием и ремонтом средств пожаробезопасности.

В качестве примера ведомство приводит пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», где пожарная сигнализация была переведена в ручной режим работы и отключена, возгорание в пермском бизнес-центре «Бажов» 17 января 2019 года (не сработала система противопожарной защиты), ЧП в резервуарном парке «Нижневартовского нефтеперерабатывающего предприятия» 30 октября 2018 года – частная пожарная охрана оказалась неэффективна, а также ряд других случаев.

Общественное обсуждение законопроекта завершится 14 октября. Ожидается, что документ вступит в силу в январе 2021 года.

Фото: complex-safety.com