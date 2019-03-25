Годовщина трагедии «Зимней вишни»: какие уроки извлекла Россия

Сегодня, 25 марта, ровно год со дня пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Тогда в огне погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Эксперты «Огнепортала» отметили, что общественность и власти по сути дела не извлекли уроки из трагедии. Попытки повысить пожарную безопасность объектов были сделаны после пожара, когда шли массовые проверки. К годовщине событий в Кемерово ужесточение мер пожаробезопасности так и осталось на бумаге.

Восстановим хронологию событий. Воскресенье, четвертый этаж игровой комнаты, «сухой» бассейн с поролоновыми кубиками, 15:59:15 – с потолка упал горящий пластик от светодиодного светильника, 15:59:33 – дети начинают разбегаться, 16:00:18 – на пол падают горящие фрагменты, 16:01:31 – камеры видеонаблюдения затянуло плотным дымом. Площадь пожара составила 1600 квадратных метров. Спасательная операция продолжалась до 27 марта. Как выяснило следствие, быстрому распространению огня и гибели людей способствовали не только горючие материалы, заблокированные эвакуационные выходы, но и действия специалистов, ответственных за пожаробезопасность. Так, систему пожарной сигнализации обслуживал дипломированный повар-кондитер Александр Никитин, позже, за 15 минут до ЧП, ее отключил охранник по причине частых срабатываний. Более того, проверки пожарной безопасности в «Зимней вишне» носили фиктивный характер. По факту центр проверяли в 2012 году, затем – в 2016. Госпожнадзор не выявил нарушения.

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Как следствие трагедии – массовые проверки мест с массовым пребыванием людей, отставка министра МЧС России Владимира Пучкова, выявление проблем в ведомстве и инициативы по повышению пожаробезопасности. Прокуратура проверила более 62 тыс. объектов, в половине из которых были выявлены нарушения. В то же время СМИ обратили пристальное внимание на пожары в торговых центрах: после «Зимней вишни» горели «Фокус» в Архангельске, «Лента» в Санкт-Петербурге, «Порт» в Казани и «Бум» во Владивостоке. По мнению руководителя секции Средства огнезащиты Ассоциации «Союз 01» Евгения Кузнецова, эти возгорания повторяли сценарий кемеровской трагедии, но, к счастью, обошлось без жертв. А значит, выводы так и не были сделаны.

«Дело в том, что пожар развивался через кровлю. Потом ряд пожаров на торговых центрах повторяли этот сценарий. У нас признаются пожаробезопасными кровельные системы, которые на самом деле совершенно не отвечают этим требованиям. Над любым залом торгового центра, где могут собраться около 2,5 тысяч человек, будет висеть какая-либо крыша, которая через 15 минут обвалится», – отметил собеседник.

Между тем, по словам вице‑президента по науке НПО «Пульс», академика НАН ПБ Евгения Мешалкина, торговые центры по опасности могут сравниться разве что с производственными объектами. В ТЦ при пожарах ежегодно в среднем погибают 50 человек, но эти возгорания привлекают к себе внимание после трагедий вроде «Зимней вишни». Эксперт сообщил, что уроки трагедии выразились в изменениях в сфере пожаробезопасности, которые касаются возвращения МЧС функций по надзору при проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию объектов. Госдума одобрила соответствующий законопроект в первом чтении еще 12 декабря 2018 года, 15 февраля прошел круглый стол, посвященный этому документу.

«Торговые центры требуют очень пристального внимания не только со стороны органов надзора, но и собственников, руководителей организаций и граждан»,– подчеркнул Мешалкин.

Судя по ситуации на рынке огнезащиты, далеко не все собственники объектов, управленцы и жители извлекли уроки из трагедии «Зимней вишни». По сути дела отношение к вопросу своей и безопасности других людей осталось на прежнем уровне. По словам руководителя направления огнезащитных материалов «Ярославской лакокрасочной компании» Сергея Кулебякина, трагедия в Кемерово все же отразилась на поведении владельцев объектов. Спрос на огнезащитные продукты несколько вырос.

«У нескольких собственников проснулась совесть, и они решили сделать как надо», – добавил собеседник.

Евгений Кузнецов как заместитель главного инженера компании «Тизол» отметил, что спрос на огнезащиту не вырос, а потребители за редким исключением по-прежнему готовы тратить минимальные суммы на безопасность. Евгений Мешалкин обратил внимание на ажиотажный спрос на пожарно-спасательную продукцию в те два-три месяца, когда шли проверки, после чего он сошел на «стандартный» уровень. Чтобы избежать в будущем подобных трагедий, по мнению эксперта, важно менять сознание обычных людей и руководителей. Для этого нужно хотя бы активизировать работу органов надзора.

Фото: vk.com/zimvish42