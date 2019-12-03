Российские ученые создали альтернативу газу Novec 1230

Российские ученые разработали альтернативу огнетушащему газу 3М Novec 1230. Премьера новинки состоялась на Международной конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса» в Тюмени.

С виду разработка российских ученых ничем не отличается от привычного Novec 1230: жидкий, прозрачный и безвредный для техники, документов и предметов. Эти внешние свойства и продемонстрировал начальник НИЦ установок обнаружения и тушения пожаров, ВНИИПО МЧС России Сергей Копылов участникам конференции. Затем эксперт сообщил, что это не Novec, а новое огнетушащее вещество перфтор 1,2- диметилциклобутан.

«Принципиально новое огнетушащее вещество – этот продукт по своему составу типичный углеводород фторированный, гидрофторуглеводород. У него молекулярная масса чуть меньше, поскольку нет кислорода, газ лучше тушит, огнетушащая концентрация 3,6 %, время жизни в атмосфере чуть побольше, он несколько прочнее фторкетона»,– рассказал Сергей Копылов.

Он отметил и экономическую составляющую новинки для отечественных компаний. При объемах производства вещества в 200 тонн в год цена прямая выгода составит 22 %.

Новый продукт отвечает требованиям политики по ограничению производства озоноразрушающих веществ – эта мера вступает в силу с 2020 года. Тогда наступят ограничения по выпуску огнетушащих веществ, в частности, хладона. Поэтому продукт весьма актуален.

Копылов добавил, что авторы изобретения уже подали заявку на патент.

Напомним, Международная конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов НГК» состоялась в Тюмени 28 ноября. В ней приняли участие десятки специалистов со всей страны.

Фото: ИД «МедиПро»