В России появится ГОСТ на пластификаторы пониженной пожароопасности

К февралю 2021 года в России появится ГОСТ «Пластикаты поливинилхлоридные пониженной пожарной опасности для электрических кабелей. Технические условия». Об этом сообщает портал RusCable.Ru.

О начале разработки нового стандарта объявила Ассоциация «Электрокабель» на втором заседании рабочей группы по борьбе с фальсификатом в области полимерных материалов и пожаробезопасных кабелей. Это мероприятие прошло в столице 12 декабря. В нем приняли участие создатели ГОСТа, представители кабельных и химических предприятий.

Работу над стандартом ведут заведующий лабораторией «Полимерные материалы и нанокомпозиты» и заместитель заведующего отделением №1 «ВНИИКП» Михаил Каменский. В работе также участвуют члены ТК 46.

Гендиректор «ВНИИКП» Евгений Васильев заявил, что ГОСТ позволит задать основу технических условий продукции, отвечающих высоким требованиям качества, и соответствовать международным нормам. По словам Васильева, компания более двух леи не могла начать разработку документа из-за отсутствия на рынке общего мнения. Однако благодаря развитию сотрудничества между поставщиками дело сдвинулось с мертвой точки.

Работа над новым ГОСТ Р включает 7 этапов. На первом, а он пройдет до 1 апреля 2020 года, будет опубликовано уведомление о начале разработки проекта. Второй этап, до 1 июня 2020 года, –уведомление о завершении публичного обсуждения проекта во ФГИС Росстандарта. После обсуждения начнется разработка окончательной редакции. К 1 августа специалисты подготовят сводку замечаний и предложений, доработают редакцию ГОСТа и выполнят иные работы. Затем начнется подготовка к утверждению документа.

Планируется до 10 августа направить окончательную редакцию в «Стандартинформ», к 10 октября – в ТК 46 со штампом «В НАБОР». До 1 декабря комплект документов должен поступить в Росстандарт на утверждение. Как ожидается, новый ГОСТ Р должен быть утвержден до 1 февраля 2021 года.

В документе большое внимание будет уделено компонентом, применяемым в производстве ПВХ-пластикатов. В частности, в нем появится требование о применении низколетучего пластификатора диизононилфталата (ДИНФ) или эквивалентных ему по свойствам диизодецилфталата (ДИДФ) и диоктилтерефталата (ДОТФ).

Фото: ruscable.ru/ заседание Ассоциации «Электрокабель»