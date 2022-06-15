Власти Канады выделят средства на строительство огнестойких домов

В Канаде федеральные власти выделят 77 млн долларов на восстановление коммуны Литтон (Британская Колумбия). Большая часть средств пойдет на строительство новых огнестойких общественных зданий.

Как сообщает издание CBC, лесной пожар произошел 30 июня 2021 года. Огонь разрушил деревнб, расположенную примерно в 150 километрах к северо-востоку от Ванкувера. В результате пожара два человека погибли. Сотни домов превратились в руины.

Год спустя власти решили выделить 77 млн долларов на восстановление Литтона. Часть средств, 13 млн долларов, направят на помощь предприятиям и домовладельцам для восстановления огнеупорных домов. Еще 64 млн долларов будет потрачено на строительство огнестойких зданий.

Как планируется, восстановление коммуны начнется в сентябре 2022 года.