Фонд защиты прав дольщиков потратит 39 млн рублей на разработку СТУ по пожаробезопасности

Фонд «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства» 6 марта объявил аукцион на разработку специальных технических условий, которые обеспечивают соответствие проекта требованиям пожарной безопасности. Максимальная цена тендера составляет 39,8 млн рублей.

Как следует из документации, опубликованной на портале Госзакупок, речь идет о разработке СТУ для 27 домов, расположенных в Богородском районе Нижегородской области. По два здания находятся на втором, третьем, седьмом и восьмом этапах строительства. На четвертом этапе строительства остановилось возведение четырех домов, на шестом и девятом – трех. Класс конструктивной пожарной опасности каждого жилого дома составляет С0.

В СТУ необходимо включить объемно-планировочные и конструктивные решения, данные по эвакуации людей, и иные сведения, соответствующие законодательству о пожарной безопасности. Обязательно согласование с уполномоченными органами готового документа. Сроки выполнения работы не уточняются.

Заявки от участников аукциона принимаются до 9 утра (по московскому времени). Фонд определит победителя конкурса 24 марта.

Фото: usp86.ru