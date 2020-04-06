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«Якутскэнерго» ищет подрядчика для проведения огнезащитной обработки трех объектов

Наталья Кузнецова 06.04.2020 В России, Новости

Компания «Якутскэнерго» (входит в «РусГидро») 1 апреля объявила тендер на огнезащитную  обработку несущих конструкций трех объектов. Максимальная цена контракта без учета НДС составляет 17,264 млн рублей, сообщается в документации, опубликованной на портале Госзакупок.

Основаниями для проведения огнезащиты конструкций стало предприятие об устранении нарушений требований пожарной безопасности  и ремонтная  программа Якутской ТЭЦ. Подрядчик обязан выполнить обработку металлических конструкций главного корпуса Якутской ТЭЦ и двух котельных – «Сосновый бор» и «106 квартала».

В список работ входит очистка, обеспыливание и обезжиривание поверхности, огрунтовка грунтом ГФ-021 и окраска огнезащитным продуктом  «Кедр-АС» (производитель ПО «Химцентр»). Всего для огнезащиты металлоконструкций трех объектов потребуется порядка 20,5 тонн огнезащитного лакокрасочного материала.

Работы необходимо выполнить с момента подписания контракта до 31 августа 2020 года.

Аукцион проводится на площадке «РусГидро» www.rushydro.roseltorg.ru.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до полудня по московскому времени 22 апреля. «Якутскэнерго» Определит победителя тендера 27 мая.

Фото: rao-esv.ru

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