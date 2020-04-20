Власти Баршкирии покупают более 46 тыс. извещателей

Государственный комитет Республики Башкортостан по конкурентной политике 15 апреля объявил аукцион на поставку дымовых пожарных извещателей. Как следует из документации, опубликованной на портале Госзакупок, максимальная цена заказа составляет 16,35 млн рублей.

Заказчик ограничил круг возможных поставщиков. В аукционе могут принять участие только социально ориентированные некоммерческие организации, субъекты малого и среднего бизнеса. Госкомитету РФ по конкурентной политике требуется 46 873 автономных дымовых пожарных извещателей. Власти планируют раздать оборудование ветеранам и инвалидам Великой отечественной войны и людям, приравненным к ним, семьям с детьми в возрасте до 7 лет родившимся до 1 января 2018 года.

Желаемый производитель продукции не уточняется. Заказчик лишь прописывает требования к агрегатам. Извещатель должен подавать звуковой и световой сигналы «Пожар», иметь регулировку уровня громкости, предупреждать сигналом о необходимости смены батарейки, диапазон рабочих температур – от -10 до +55 градусов по Цельсию.

Средняя цена одного извещателя не должна превышать 349 рублей. Контракт на поставку оборудования действует по 31 декабря 2020 года.

Заявки от участников тендера принимаются на электронную торговую площадку «НЭП-Фабрикант» до 9 утра 24 апреля. Заказчик определит победителя конкурса 28 апреля.

Фото: adiso.com.ua/извещатели