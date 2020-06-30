«Петербургский метрополитен» обновит систему пожарной сигнализации

«Петербургский метрополитен» объявил два аукциона на оснащение автоматической пожарной сигнализацией станций. Участниками конкурса могут быть только представители малых и средних предприятий, сообщается в документации, опубликованной на площадке «Росэлторг».

Первый тендер был объявлен 25 июня. Метрополитен планирует потратить 20,5 млн рублей на повышение пожарной безопасности станции «Балтийская». Эта станция является объектом историко-культурного наследия. Здание относится к II степени огнестойкости, а общая площадь защищаемых помещений составляет 8763,4 квадратных метров. Подрядчик обязан демонтировать старые кабели и установить новое оборудование: пульт контроля и управления, блоки резервного питания, извещатели пожарные ручные адресные (58 штук), извещатели пожарные тепловые максимально-дифференциальные адресно-аналоговые (16 единиц), световые оповещатели «Выход» (105 штук), звуковые оповещатели (187 агрегатов), извещатели пожарные дымовые оптико-электронные адресно-аналоговые (1172 штуки), изоляторы шлейфа, огнестойкие коробки и иные агрегаты. Работы необходимо завершить к 23 августа 2021 года.

Второй аукцион был объявлен 29 июня – на оснащение пожарной сигнализацией станции «Пионерская». Цена заказа не превышает 11,4 млн рублей. Таким образом, «Петербургский метрополитен» потратит на оснащение пожарной сигнализацией обеих станций почти 32 млн рублей.

Общая площадь защищаемых помещений составляет 7505,8 квадратных метров. Работы включают установку пульта контроля и управления, монтаж размножителей напряжения питания, блоков резервного питания, адресных меток, адресных релейных модулей, 683 извещателей пожарных дымовых оптико-электронных адресно-аналоговых, 49 ручных пожарных извещателей, трех тепловых взрывозащищенных извещателей, 81 светового оповещателя, 121 единицы звуковых оповещателей, огнестойких коробок и других агрегатов.

Окончание работ намечено на 23 июля 2021 года. В обоих случаях желаемый производитель продукции не уточняется.

Заявки на участие в первом тендере принимаются до 10 утра по московскому времени 14 июля, во втором – до 15 июля. Итоги конкурса будут подведены 23 июля.