УГМК использует материалы «Декотерм» при строительстве объекта в Челябинске

«Уральская горно-металлургическая компания» при строительстве объекта на «Челябинском цинковом заводе» будет использовать огнезащитный лакокрасочный состав «Декотерм Р» (производит НПП «Деко»). Об этом следует из аукционной документации, опубликованной на электронной торговой площадке УГМК.

Компания 15 июля объявила аукцион на выбор подрядчика по выполнению строительно-монтажных работ по объекту «Склад концентратов рудного двора». Цена контракта не уточняется. Известно, что стоимость материалов, необходимых для возведения объекта, составляет 277,1 млн рублей.

Смета включает фермы, болты, трубы, электротехническую продукцию, извещатель пожарный пламени С2000-спектрон-607, ЛКМ и иные строительные материалы. В раздел лакокрасок входит следующая продукция: эпоксидная грунт-эмаль Masscopoxy 1264 (4,5 тонны), растворители Masscosol 145 и Masscosol 111 (соответственно 452,8 и 294,1 литра), полиуретановая эмаль Masscopur 14 (2,94 тонны), материал защитный «Декотерм Р» (14 тонн) и разбавитель «Декотиннер-01» (703,1 литра).

Сам объект будет представлять собой одноэтажное здание площадью 8,1 тыс. квадратных метров. Окончание работ запланировано на 30 августа 2021 года.

УГМК принимает заявки от участников конкурса до 17:00 5 августа. В этот же день состоится вскрытие конвертов.