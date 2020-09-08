В Томске создали технологию получения безгалогеновых антипиренов

Химики Томского государственного университета (ТГУ) и компания «Новохим» создали технологию получения безгалогеновых антипиренов. В следующем году разработчики смогут выпускать до 500 тонн продукта, сообщает пресс-служба ТГУ.

Над проектом помимо «Новохима» работали специалисты Инжинирингового химико-технологического центра (ИХТЦ) и лаборатории органического синтеза вуза.

Как оказалось, сейчас в России можно производить антипирены на основе солей фосфорной кислоты, причем из отечественного сырья. До недавнего времени около 3000 тонн этой продукции ежегодного импортировалось из Китая. Химики смогли создать технологию импортозамещения антипиренов.

По словам директора ИХТЦ ТГУ Алексея Князева, специалисты лаборатории органического синтеза под руководством Виктора Мелькова создали больше десятка регламентов синтеза безгалогеновых антипиренов. На практике технологии выполнила компания «Новохим» при технической поддержке ИХТЦ. Финансовую поддержку оказал Фонд содействия инновациям (Фонда Бортника)

«Производственные мощности в 2021 году составят до 500 тонн в год с последующим увеличением. На рынок уже поставляются полифосфат меламина, полифосфат аммония, борат меламина, фосфат бора, боратофосфат цинка, цианурат меламина, а также различные модификации этих марок антипиренов», – отмечается в сообщении пресс-службы вуза.

Отечественная разработка имеет преимущество над китайскими аналогами. У нее ниже стоимость, а качество выше. Специалист «Новохима» Владислав Селиверстов добавил, что товар идет быстрее, чем из другой страны.

Кроме того, томские химики научились готовить для заказчиков концентраты, совместимые с материалом потребителя, и нарабатывать опытные партии готовых продуктов из полистирола, СБС-каучука, полипропилена и АБС-пластика.

В последнем случае клиент направляет в Томск свой полимер, где проводят испытания, подбирают наиболее подходящие антипирены, изготавливают опытную партию объемом от 50 до 300 кг и готовый гранулят.