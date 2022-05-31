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Фото: www.rmit.edu.au/Кейт Нгуен

Лауреат премии ЮНЕСКО разработала огнестойкую облицовку для фасадов

Наталья Кузнецова 8 часов назад В мире, Новости

Инженер Университета RMIT Кейт Нгуен (Мельбурнский королевский технологический университет, Австралия) разработала композитное негорючее покрытие для защиты жилых зданий. Материал выдерживает до 1000 градусов ℃, сообщает издание Create Digital.

Покрытие предназначено, прежде всего, для защиты домов от воздействия лесного пожара. Работа над ним идет в рамках стипендии L’Oreal–UNESCO Women in Science Fellowship (премия ЮНЕСКО для «Для женщин в науке»). Нгуен ее получила в 2020 году. Работа связана с широким спектром противопожарных материалов. К ним относятся негорючие композитные облицовочные материалы для фасадов.

Новинка обеспечивает конструкции защитным внешним слоем, защищающим их от тепла. Покрытие также заполняет щели снаружи здания, повышая его тепловую эффективность. В состав также входит керамический компонент, повышающий его термостойкость.

«Он может выдерживать [нагрев] до 1000 градусов ℃. Начинает какая-то реакция около 750», — заверяет автор новинки.

Помимо огнезащиты продукт решает и задачу снижения вредного воздействия на экологию. Как ожидается, изготовление материала будет представлять собой экологически чистое производство. Кейт Нгуен планирует включить в состав продукта отходы угольной и горнодобывающей промышленности.

Сейчас автор изобретения работает над проведением ускоренных испытаний и усовершенствованием покрытия, чтобы сделать его доступным для широкого круга потребителей.

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