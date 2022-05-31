Лауреат премии ЮНЕСКО разработала огнестойкую облицовку для фасадов

Инженер Университета RMIT Кейт Нгуен (Мельбурнский королевский технологический университет, Австралия) разработала композитное негорючее покрытие для защиты жилых зданий. Материал выдерживает до 1000 градусов ℃, сообщает издание Create Digital.

Покрытие предназначено, прежде всего, для защиты домов от воздействия лесного пожара. Работа над ним идет в рамках стипендии L’Oreal–UNESCO Women in Science Fellowship (премия ЮНЕСКО для «Для женщин в науке»). Нгуен ее получила в 2020 году. Работа связана с широким спектром противопожарных материалов. К ним относятся негорючие композитные облицовочные материалы для фасадов.

Новинка обеспечивает конструкции защитным внешним слоем, защищающим их от тепла. Покрытие также заполняет щели снаружи здания, повышая его тепловую эффективность. В состав также входит керамический компонент, повышающий его термостойкость.

«Он может выдерживать [нагрев] до 1000 градусов ℃. Начинает какая-то реакция около 750», — заверяет автор новинки.

Помимо огнезащиты продукт решает и задачу снижения вредного воздействия на экологию. Как ожидается, изготовление материала будет представлять собой экологически чистое производство. Кейт Нгуен планирует включить в состав продукта отходы угольной и горнодобывающей промышленности.

Сейчас автор изобретения работает над проведением ускоренных испытаний и усовершенствованием покрытия, чтобы сделать его доступным для широкого круга потребителей.