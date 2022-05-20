Российский морской регистр одобрил ЛКМ компании Bolidt

Нидерландская компания Bolidt Synthetic Products & Systems получила одобрение Российского морского регистра судоходства на использование в судостроении и судоремонте трех огнестойких покрытий. Свидетельства о типовом одобрении действуют в течение пяти лет, начиная с 22 апреля 2022 года.

Как сообщается в базе Регистра, СТО выданы на следующие продукты: система покрытий Bolidt Coating PU/SH, лакокрасочные палубные покрытия Bolideck Select Soft G2 Compound и Bolidt Helideck G2 Compound.

Bolidt Coating PU/SH представляет собой двухкомпонентную систему с характеристиками медленного распространения пламени, не выделяющую чрезмерного количества дыма и токсичных продуктов при пожаре. Она состоит из компонентов А и В в соотношении 76 : 24 и плотностью 1800 кг/м3. Выпускается на основе модифицированной полиольной смолы и алифатических полиизоцианатов, нанесенных поверх слоя грунта BOLIDT PRIMER PU/LP 2580 толщиной 55 мкм. Максимальная общая толщина покрытия не превышает 0,1 мм, содержание летучих органических соединений (ЛОС) – 78%. При испытаниях общее тепловыделение не превысило 0,2 МДж.

Палубное ЛКП Bolideck Select Soft G2 Compound состоит из двух компонентов А и В в соотношении 83 : 17 и плотностью 1,39 кг/дм3. Система производится на основе модифицированной полиольной смолы и алифатических полиизоцианатов, нанесенных поверх грунта BOLIDT PRIMER PU/LP 2580 толщиной 55 мкм. Максимальное содержание ЛОС не превышает 56%, толщина покрытия – 2,2 мм.

Эти два материала выпускаются в черном цвете.

Лакокрасочное палубное покрытие Bolidt Helideck G2 Compound представляет собой трехкомпонентную систему, состоящую из компонентов А, В и С в соотношении по массе 56,3 : 10,4 : 33,3 и плотностью 1,8 кг/дм3. Материал выпускается на основе модифицированной полиольной смолы и ароматических форполимеров, нанесенных поверх слоя грунта BOLIDT PRIMER PU/LP 2580 толщиной 60 мкм.