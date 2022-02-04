В Москве выросли продажи огнестойких кабелей

Столичный «Спецкабель» увеличил продажи огнестойких кабелей на 3%. Половина заказов пришлось на огнестойкие кабели с индексом «FR».

Как сообщает ТАСС, в Москве кабельная отрасль – один из сильнейших сегментов промышленности. В нем работают 11 предприятий, выпускающих продукцию различного назначения, в том числе, и огнестойкие кабели. Из-за повышения требований к безопасности на предприятиях постоянно растет потребность в огнестойких линиях. Такие кабели применяются в основном в системах автоматического пожаротушения, противопожарной защиты, аварийного освещения на путях эвакуации.

По словам директора завода Сергея Лобанова, в 2021 году «Спецкабель» изготовил почти 20 тыс. километров продукции, что на 3% превышает показатели 2020 года.

«В мире сохраняется тенденция к повышению безопасности жизнедеятельности. Кроме того, активно развивается инфраструктура, и ее становление невозможно представить без экономичных и безопасных технологий. Кабельные линии в них играют важную связующую и жизнеобеспечивающую роль. Чтобы исключить возможность контрафакта, с начала текущего года вся наша продукция гражданского назначения будет поставляться на рынок под товарным знаком «СПЕЦКАБ»», – сказал Сергей Лобанов.

Современный кабельный рынок динамичен, также меняются требования к проводниковой продукции, появляются новые материалы и технологии. Поэтому производителям приходится постоянно инвестировать в совершенствование продукции.