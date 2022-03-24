«НИКИМТ — Атомстрой» ищет поставщика огнезащитных материалов для АЭС «Руппур»

«Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии — Атомстрой» («НИКИМТ — Атомстрой») 22 марта объявил аукцион на поставку материалов для устройства огнезащитного покрытия на объектах АЭС «Руппур» в Республике Бангладеш. Максимальная цена контракта составляет 27,8 млн рублей с НДС 0%. Об этом сообщается в документации, опубликованной на портале Госзакупок.

Для огнезащиты возводимой электростанции требуется три наименования продукции: теплоизоляционное покрытие «ИНЗАФЛЕЙМ ХПС-М» (18,28 тонны), силиконовый огнезащитный материал «ИНЗАФЛЕЙМ ХПС-КС» (1,5 тонны) и огнестойкий силиконовый клей «ИНЗАКЛЕЙ ХПС» (1,245 тонны). Всю эту продукцию выпускает компания «Атоминопром». Также допускается поставка аналогов указанных материалов.

Товар необходимо поставить в течение 25 дней с момента заключения договора. Место поставки – город Нововоронеж Воронежской области в филиал «НИКИМТ — Атомстрой».

Аукцион проходит на электронной торговой площадке «РТС-Тендер». Заявки от участников тендера принимаются до 8 апреля. Заказчик подведет итоги конкурса 11 мая.