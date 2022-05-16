Военные проведут огнезащитную обработку объектов на юге страны

В Южном военном округе (ЮВО) специалисты в 2022 году проведут огнезащитную обработку объектов на общей площади более 15 тыс. м2. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Работы выполнят сотрудники жилищно-коммунальной службы (ЖКС) № 1 (Ростов-на-Дону) «Центрального жилищно-коммунального управления» Минобороны России по ЮВО. Для огнезащитной обработки поставили огнезащитный состав «Биопирен МИГ-09» (выпускает «НПО НОРТ»). Он позволит обеспечить первую группу огнезащитной эффективности на пяти объектах первой очереди. Их общая площадь превысит 3,5 тыс. м2.

«К началу весенне-летнего пожароопасного периода работы завершены на 35%, что подтверждено актами выполненных работ от командиров воинских частей, в зоне ответственности которых находятся спланированные к обработке здания и сооружения», – отмечается в сообщении пресс-службы.

Всего планируется провести огнезащитную обработку 15 объектов на общей площади свыше 15 тыс. м2.

Добавим, в состав ЮВО входят Крым, Адыгея, регионы Северного Кавказа, Краснодарский и Ставропольский края, Астраханская, Волгоградская и Ростовская области.