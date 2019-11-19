Разработан огнестойкий фотополимер для 3D-печати

Компании Henkel и калифорнийский старт-ап Origin по 3D-печати совместно разработали огнестойкий фотополимер. Над новинкой компании трудились с февраля 2019 года, сообщает Origin.

По словам руководителя отдела 3D-печати Henkel Филиппа Лоосена, новый огнестойкий материалы – это прорывная инновация, которая на несколько шагов впереди уже существующих материалов для DLP-систем (DLP-печать – цифровая светодиодная проекция, метод аддитивного производства).

Origin удалось создать такую рецептуру смолы, чтобы она соответствовала требованиям окружающей среды по отверждению состава, а также включала разработки Henkel, которые позволили установить новые стандарты огнестойкости для такого типа материалов.

«Это удачный пример того, как должны работать между собой поставщики технологий и производители материалов. Разработка дает новые возможности для клиентов и конечных пользователей», – сказал генеральный директор Origin Крис Пхуа.

С мая 2019 Henkel сотрудничает с производителями 3D-принтеров. Таким образом компания расширяет предложения в сегменте УФ-отверждаемых материалов.

Фото: www.origin.io