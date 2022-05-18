В Канаде запатентовали огнестойкий соединитель для деревянных конструкций

Профессор гражданского строительства Усама Салем (Сэм) и аспирант Университета Лейкхед Кори Хаббард получили в Канаде патент на огнеупорный соединитель для массивных деревянных балок и колонн. Новинка обеспечивает огнестойкость конструкции без дополнительной защиты в течение часа. Об этом сообщает Global Construction Review.

Исследование ученых было опубликовано в журнале Fire Safety Journal. Как отмечается в издании, одной из проблем при более широком использовании древесины в строительстве высотных является предельная огнестойкость соединений между его конструктивными элементами. Ученые смогли решить эту проблему, изменив конфигурацию соединителя.

В новой системе применяются два полностью скрытых стальных стержня с механическим креплением в секциях клееной балки.

«Использование шайбы меньшего размера обеспечило большее боковое покрытие из дерева для защиты стальных компонентов от воздействия повышенных температур. Также, использование большей длины анкерного крепления стержня обеспечило большую площадь внутренней поверхности деревянной призмы для лучшего сопротивления сдвиговым напряжениям, а также большую длину стержней, чтобы они упирались в древесину при высоких значениях вращения соединения. Путем объединения двух указанных аспектов (большей длины анкерного крепления и меньшей шайбы) полностью скрытое соединение клееной балки с торцом, в котором используются только два стальных стержня с механическим креплением, может быть успешно спроектировано для достижения огнестойкости в течение 1 часа без применения дополнительной противопожарной защиты», – сообщается в статье.

Сэм Салем отметил, что благодаря исследованиям в сфере структурных противопожарных характеристик инновационных строительных систем высотные деревянные здания могут достигать высоты, сравнимой с высотами небоскребов из бетона или стали.

По его словам, после огневых испытаний в университетской лаборатории соединенная секция обуглилась снаружи, не потеряв прочности.

Кори Хаббард добавил, что соединитель прост в изготовлении дает воспроизводимые результаты и хорошо выглядит.