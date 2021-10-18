В США создали огнестойкий пластик на основе серы

Химики «Аризонского университета» (Тусон, США) разработали технологию по получению огнестойкого пластика из серы. Инновация дает возможность решить проблему утилизации отходов.

Как сообщает «Аризонский университет», команда в течение 10 лет пыталась решить проблему переработки серы. В 2019 году профессор кафедры химии и биохимии Джефф Пьюн вместе с коллегами получил линзы из серы для инфракрасных детекторов. Затем ученые создали высококачественный термопластичный эластомер из серы. Новый полимер оказался эластичен, эластичен и пластичен по сравнению с аналогами. Кроме того, при поджигании он сразу затухал.

«Пластмассы, которые обладают действительно хорошими свойствами и являются огнестойкими, такие как этот один, очень дорогие. В конечном итоге нам нужны пластмассы, которые были бы дешевыми, с хорошими свойствами и огнестойкостью», – сказал Джефф Пьюн.

Ученый отметил, что ежегодно во всем мире накапливается 70 млн тонн серы, а ее хранение – большая проблема для нефтегазовой отрасли. Поэтому новая технология позволит решить проблему утилизации отходов.

В будущем Пьюн и его команда надеются создать совершенно новый класс доступных огнестойких пластиков для использования в большом количестве продукции. Сейчас ученые пытаются запатентовать и лицензировать свое изобретение, чтобы вывести его на рынок.