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В США создали огнестойкий пластик на основе серы

Наталья Кузнецова 12 часов назад В мире, Новости

Химики «Аризонского университета» (Тусон, США) разработали технологию по получению огнестойкого пластика из серы. Инновация дает возможность решить проблему утилизации отходов.

Как сообщает «Аризонский университет», команда в течение 10 лет пыталась решить проблему переработки серы. В 2019 году профессор кафедры химии и биохимии Джефф Пьюн вместе с коллегами получил линзы из серы для инфракрасных детекторов. Затем ученые создали высококачественный термопластичный эластомер из серы.  Новый полимер оказался эластичен, эластичен и пластичен по сравнению с аналогами. Кроме того, при поджигании он сразу затухал.

«Пластмассы, которые обладают действительно хорошими свойствами и являются огнестойкими, такие как этот один, очень дорогие. В конечном итоге нам нужны пластмассы, которые были бы дешевыми, с хорошими свойствами и огнестойкостью», – сказал Джефф Пьюн.

Ученый отметил, что ежегодно во всем мире накапливается 70 млн тонн серы, а ее хранение – большая проблема для нефтегазовой отрасли. Поэтому новая технология позволит решить проблему утилизации отходов.

В будущем Пьюн и его команда надеются создать совершенно новый класс доступных огнестойких пластиков для использования в большом количестве продукции. Сейчас ученые пытаются запатентовать и лицензировать свое изобретение, чтобы вывести его на рынок.

 

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