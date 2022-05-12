В Словении взорвался завод Melamin

Сегодня утром в Словении на химическом предприятии Melamin произошли взрыв и пожар. В результате ЧП пострадали 20 человек. Сообщают РИА Новости со ссылкой на управление по ЧС Словении.

Взрыв произошел около 10 утра по московскому времени или в 09:00 по местному времени. При устранении последствий аварии было задействовано вертолетное подразделение, пожарные и медики.

Ведомство сообщило, что пожар потушен. Спасатели ведут проливку здания.

Rail News уточняет, что взрыв произошел около 08:30 по местному времени в городе Кочевье, расположенном примерно в 55 километрах от столицы Любляны. В этом городе проживают около 8 тыс. человек. Взрыв был настолько мощным, что его ощутили люди, находящиеся в соседних зданиях.

Как сообщает N1.slo, взрыв сильно повредил здание завода. В домах на прилегающей к нему территории треснули окна. В результате взрыва пострадали более 20 человек и еще четверо пропали без вести. Глава завода Melamin пояснил, что пожар выявили экстренные службы при помощи беспилотных летательных аппаратов. Площадь возгорания не уточняется.

Добавим, завод Melamin выпускает метилированные меламиновые смолы, смешанные эфиры меламина и бензогуанамина, антипирены, усилители адгезии и иную продукцию.