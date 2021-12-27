Маркетинговое исследование «Российский рынок огнезащитных материалов» Конференции по огнезащите и пожарной безопасности в 2022 году

Применение состава НЕОФЛЭЙМ® 519 К в экстремальных условиях

На одном из объектов энергетики с целью огнезащиты эксплуатирующихся электрокабелей был применен инновационный двухкомпонентый состав огнезащитный водостойкий НЕОФЛЭЙМ 519® К быстроотверждаемый.

Огнезащитные работы выполнялись в экстремальных условиях, т.к. объект действующий, все кабельное оборудование находится под напряжением. Задача по огнезащите усложнялась тем, что снятие напряжения возможно только на протяжении 2-х часов. Кроме того, поверхность электрокабелей необходимо было очистить от ранее нанесеннного огнезащитного покрытия.

Работы выполняла компания ООО «Энергохолдинг».

Поверхность кабелей была полностью очищена от старого огнезащитного покрытия, обезжирена. Нанесение состава НЕОФЛЭЙМ® 519 К выполнялось при помощи кисти. До подачи напряжения на объекте все работы были выполнены и покрытие на основе состава водостойкого НЕОФЛЭЙМ® 519 К быстроотверждаемого было готово к эксплуатации.

Исполнителем работ были отмечены высокие технологические свойства состава НЕОФЛЭЙМ® 519 К:

  • высокая укрывистость,
  • удобство при нанесении,
  • отличные декоративные свойства
  • и возможность быстрой сдачи объекта в эксплуатацию.

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