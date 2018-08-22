Власти Подмосковья намерены открыть завод фасадных плит

В Московской области может появиться производство панелей для утепления фасадов многоквартирников марки «Термолэнд». Об этом сообщает Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) со ссылкой на министра ЖКХ региона Евгения Хромушина.

Он отметил, что сейчас ежегодно объем заказов на фасадные панели составляет 300-400 млн рублей. Для создания производства в Подмосковье он должен достигнуть около 2 млрд рублей.

«Сейчас практически все муниципалитеты изъявили желание использовать «Термолэнд». Наша задача – добиться заказов до определенного уровня, чтобы перенести производство в Московскую область. Сейчас это делается в Сибири, но мы уже имеем предварительную договоренность», – сказал Евгений Хромушин.

Он также сообщил, что панели «Термолэнд» немного дороже гранитного фасада, но при этом превосходят по теплоизоляции и не несут нагрузку на фундамент.

Добавим, «Термолэнд», как сообщается на сайте производителя, представляют собой систему утепления фасадов – двухслойную панель, покрытую с внешней стороны оцинкованной сталью с полимерным покрытием. Внутренний слой состоит из минераловатной теплоизоляции. Система оснащена вентиляционными каналами.

Продукцию выпускает предприятие «Термолэнд» (Новосибирск) Группы компаний «Регион Трейд». Мощность производства превышает 100 тыс. кв. метров в год.

Там же, в Новосибирске, где выпускаются эти фасадные панели, 25 октября состоится Международная конференция «Огнезащита и пожарная безопасность». Мероприятие посвящено проблемам обеспечения пожаробезопасности зданий и сооружений.

Фото: regiontrade.ru